Az egykori gyékényesi férfit zákánytelepi otthonában Teszlákné Navrasics Nikoletta, Gyékényes polgármestere is felkereste kedden, hogy Pókos Jánosné, a nyugdíjasklub vezetője és Borongics Margit klubtagjukkal együtt fejezze ki jókívánságait az idős férfinak. Győrfy Józsefnek, századik születésnapja alkalmából, a megyei nyugdíjas szövetség emléklapját is átadták.

Győrfy József 2017-ig élt Gyékényesen, felesége 2010-ben történt elvesztetése óta egyedül. Ma is jó szellemi és fizikai állapotnak örvend, rendszeresen kertészkedik és hetente bevásárolni is eljár Csurgóra. Szeret főzni, az évfordulón is pörkölttel vendégelte meg családtagjait. Mint elmondta, a hosszú kort szerinte annak köszönheti, hogy végig dolgozta az életét. Kezdetben néhány évig a kavicsbánya, majd évtizedeken át a vasút volt a munkahelye, onnan is ment nyugdíjba. Soha nem hagyta el magát, mindig optimista volt és mind a mai napig a humora sem hagyta el.