A június végi esős időjárás kevésbé vonzotta a turistákat a Balatonhoz. Azonban amint eltűntek a felhők, és kitisztult az égbolt, megrohamozták a vendégek a part menti településeket. Hidvégi József, Fonyód polgármestere elmondta, rengetegen látogatták programjaikat, nagy volt a forgalma a piacnak és a kutyás strandnak is. – Nem lehet okunk a panaszra, az önkormányzat bevételei megfelelően alakultak – hangsúlyozta.

Kenéz István, Balatonlelle polgármestere is szinte gondtalanul dőlhet hátra a szezon végeztével. A nehéz kezdés ellenére jó nyarat zártak. – Ha nem is minden nap, de hétvégente zsúfolásig megtelt a város – mondta Kenéz István. – A vendégek 70–80 százaléka belföldről érkezett, de németek, szlovákok, csehek és osztrákok is megfordultak a településen. Az ingyenes strandjainkon nagyon sokan pihentek, és a fizetős Napfény strandra is mintegy 135 ezren látogattak ki az eltelt két és fél hónap alatt. Ennek köszönhetően a tervezett bevételnél 10 millióval többet könyvelhetünk el – emelte ki Balatonlelle polgármestere.

Lombár Gábor, a Balatoni Szövetség elnöke elmondta: nagyon sokan nyaraltak idén a Balatonnál, a vendéglátósok többsége azonban nem feltétlenül „érezte meg” a hatalmas tömeget. – Az elmondásuk alapján hiába voltak többen a tó körül, kevesebbet fogyasztottak az emberek, ezért van, akinek tavalyhoz képest 15–20 százalékkal esett vissza a bevétele – mondta Lombár Gábor. – A szállásadók nem panaszkodtak, azonban, ha az infláció mértékét nézzük, akkor ők is kevesebb nyereséget könyvelhettek el – tette hozzá.

Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség alelnöke megkeresésünkre elmondta, a forgalom bőven meghaladta a tavalyi évet még úgy is, hogy a vendégéjszakák száma valamelyest csökkent. Kiemelte, sokkal több külföldi pihent a tó környékén, mint tavaly nyáron. Sokan már csak egy-két éjszakára foglalnak szállást a tó körül, amire a szolgáltatóknak a következő években is fel kell majd készülniük. Fekete Tamás hozzátette: a szeptember is jónak ígérkezik: 142 ezer vendég összesen 428 ezer balatoni vendégéjszakát foglalt az ősz első hónapjában.



Rossz időben is teltek a szobák

Szeptemberben, novemberben és decemberben is nyitva tart péntektől vasárnapig a fonyódi Fapipa étterem. Torma Zoltán tulajdonos elmondta: már áprilisban kinyitottak és már akkor keresték a személyzetet, így a nyári szezonra sikerült minden munkakörben jó szakembert, dolgos tanulókat találniuk. – Nem tapasztaltunk a vendégforgalomban nagyobb visszaesést, tíz százalékot emelnünk kellett az árakon a magas alapanyagok és energiaköltségek miatt – emelte ki Torma Zoltán. Azt tapasztalták, hogy a belföldiek száma kicsit csökkent, erősödött a külföldi vendégforgalom, érkeztek hozzájuk cseh, lengyel, román, szlovák, svéd turisták is.

– A korábbi évekhez hasonlóan belföldi vendégek pihentek nálunk, öt százalék alatt volt a külföldiek száma – mondta el Tóth Gergely, a siófoki CE Plaza Hotel ügyvezető-tulajdonosa. Hozzátette: a nyári szezonban 90 százalékos volt a foglaltságuk. – A költségek növekedését kompenzálni tudtuk az árakkal, ebben az évben 25 százalékkal emeltünk, de szerencsére nem tapasztaltunk emiatt forgalomcsökkenést – emelte ki a hotel tulajdonosa. Megjegyezte: a rossz időben sem csökkent a vendégforgalom, a turisták szívesen használták ilyenkor a wellness részleget. Kiemelte: szeptemberben már minden szoba elkelt hétvégékre. – Sokan az őszi Balatont kedvelik, valamint több magyar turista nyáron külföldre megy és szeptemberben látogat el a magyar tengerhez – mondta el Tóth Gergely.





Fotó: N. L.