A kaposfüredi alkotó kiállítását Lőrincz Sándor újságíró nyitotta meg. Lapunknak elmondta, az Ars Sacra fesztivál keretében ilyen jellegű kiállítás még nem volt, ezért is gondoltak arra, hogy beteszik a programok közé. – Ezt a galériát egyfajta szakrális helynek gondolom, hiszen évtizedek óta „idegen” művészek kiállítását is megszervezték már itt – fogalmazott Lőrincz Sándor. – Nagyon örülök annak, hogy pár év szünet után ismét kinyitott a galéria, és olyan alkotások születtek, melyek picit újragondolják a nagymesterek ars poetica-ját is – tette hozzá. A kiállítást nyitvatartási időben október 22-ig lehet megtekinteni Kaposfüreden.