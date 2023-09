Megkóstolhatom?

– érdeklődött egy idősebb nő a szőlőtől roskadozó standon. Egy kiló pölöskei muskotály 799 forintba került, s olyan sikeres volt a gyors teszt, hogy két nagy fürttel lepte meg családját. Ugyanott 1399 forintért mérték a magvaváló őszi barackot. A csarnokban is nagy volt a jövés-menés, volt, aki húsvásárlás után az otthoni tejkészletet töltötte fel. A mozzarellás füstölt sajt kilója 4300 forint volt, egy vásárló házi túróért állt sorba, míg egy nyugdíjas férfi 1,5 liter házi tejet kért. Gazdag felhozatal jellemezte az egyik standot, ahol 13 fajta lekvár közül lehetett választani, akadt köztük meggy, málna és szeder is, egy házaspár a csalamádét vette szemügyre. S aki a piaci gyaloglás után némi energiát akart gyűjteni, frissen sült hurka, kolbászon kívül hekkel is csillapíthatta az éhségét.