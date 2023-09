A Nyelvek Európai Napja alkalmából tizenkilenc iskola mutatta be saját nyelvét és országát. Magyarországot a boglári iskolások képviselték. Szólásokat és közmondásokat mondtak magyarul, majd angolra is lefordították. Felcsendültek népdalok is, a produkciót a többi ország diákjai tapssal díjazták.

A bogláriaknak nem volt szokatlan a soknemzetű tan­óra; Tóthné Bán Gyöngyi és tanítványai 2009 óta sok iskolával vették fel a kapcsolatot világszerte. – Nigériai iskolásokkal sikerült beszélgetnünk legutóbb, egy amerikai nyugdíjas pedagógus pedig hajnalban azért kelt fel, hogy bekapcsolódhasson a hatodikosaim óráiba – mondta el a balatonboglári pedagógus.

Hozzátette: a boglári felsősök már bátran beszélnek kortársaikkal angolul, élvezik a találkozókat, a kisebbekkel most kezdte el a virtuális találkozókat. – Némelyik gyermek annyira jól beszél angolul, hogy leesik az állam – mesélte.

Az első találkozót tizenhárom éve, 2009-ben szervezte meg, az akkori diákjai ma már egyetemet végeztek, édesanyák, édesapák. Kezdetben a célja a nyelvtanulás motiválása volt, aztán kalandozásaik során kinyílt a szemük a világra, megismertek rengeteg kultúrát, hagyományokat, embereket, iskolákat. – Az online találkozók igazi környezettanulmányok is számunkra. Amíg a tajvani iskolában azt láttuk, hogy az osztályban nyolc monitor azért volt felszerelve, hogy ne kelljen a gyerekeknek forgatniuk a fejüket, addig az afrikai országban összetolt padokban, szerény körülmények között, egyenruhában tanulókkal ismerkedhettünk meg.

Hatvan ország iskolájába néztek be

Tizennégy év alatt több mint hatvan ország osztályával, kultúrájával találkoztak a boglári diákok. Tóthné Bán Gyöngyi négy éve eljutott Delhibe, tanított és megismerte az indiai oktatási rendszert. Három éve Párizsban a Microsoft E2 Education Exchange találkozón mutatta be tapasztalatait, Global Teachers Award díjjal ismerték el munkáját. Idén májusban Dubaiban megkapta az év leginspirálóbb tanára díjat a nemzetközi munkájáért. – Azt látom, hogy a gyerekek egy-egy online találkozó után újabb lendületet kapnak. Öröm látni őket, ahogy felszabadultan beszélgetnek angolul – mondta.