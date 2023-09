Az Országos Kórházi Főigazgatóság szervezésében, a „Helybe visszük a szűrővizsgálatokat” országos program folytatásaként egészségügyi szűrőbusz érkezik Istvándiba és Drávagárdonyba, hogy ingyenesen végezzenek prevenciós vizsgálatokat a falu lakóinak – írja a Barcsihírek.hu.

A MAKE SENSE Kampányához csatlakozva mindkét helyszínen fej-nyaki daganatszűrést, illetve pulzus és vérnyomást is végeznek, de lehetőség lesz vércukorszint mérésre és Mobil EKG szűrésre is. Drávagárdonyban 2023.09.20. napján 9 és 14 óra 30 perc között várják a pácienseket a Református templom előtt, Istvándiban pedig 2023.09.21. napján szintén ebben az időpontban. A vizsgálaton való részvétel ingyenes, de helyszíni regisztrációhoz kötött, a vizsgálatra TAJ kártya és érvényes személyi okmányok megléte a feltétel. A szűrőbuszok országos programjának fő célja, hogy az egészségügyi szolgáltatások minél közelebb kerüljenek a lakóhelyekhez, de az egyének felelősségvállalása is nélkülözhetetlen, ami megnyilvánulhat például abban, hogy egészségtudatosabban éljük mindennapjaikat és kihasználjuk a lakossági szűrőprogramok adta lehetőségeket.