A konferenciák mellett, egyre több vállalat hozza el dolgozóit azokra a hajós és kerékpáros versenyekere is, amelyeket a Balatonnál szerveznek. Jó példa erre a hétvégére szervezett megmérettetés, amelyen a több ezer magánszemély mellett, 70 vállalkozás is indul csapatával. Idén 16. alkalommal szervezik meg Zalakaroson Magyarország legnagyobb amatőr kerékpárversenyét. A kétnapos, Tour de Zalakaros rendezvényen kicsik és nagyok is rajtvonalhoz állnak, a legelszántabbak egy 133 km-es biciklis maratonon is kipróbálhatják magukat. Szeptember 23-ára és 24-ére több ezer résztvevőt vár a régióba Karádi Szabolcs főszervező: „A szombat-vasárnapi versenyprogram a zalakarosi Korzóról indul a Szabadics Ride csapatversennyel. Idén 70 nevezés jött a cégektől, a profi és amatőr kategóriában indulnak. Vannak köztük önkormányzatok, cégek, különféle szervezetek, egyesületek. Ötperces különbséggel rajtolnak és 33 km-t tekernek – mondja Karádi Szabolcs. – De szombaton zajlik majd több száz nevezővel a Nilfisk gyermekkerékpáros verseny is, természetesen életkor szerint több kategóriában. A Balatoni Turizmus Szövetség és a BalatonBike365 támogatásával a gyerekversenynek nincs nevezési díja, illetve Füred Kapitány, a balatoni mesehős jóvoltukból rengeteg ajándékkal, gyerekjátékkal, müzliszeletekkel, tornazsákkal örvendeztetjük meg a kicsiket - tett hozzá a szervező. Mint mondta: Az egyéni és céges versenyszámok mellett a sportos családokat szeptember 24-én a Karos Spa Kis-Balaton Családi Bringatúra várja. Az egész család könnyedén és biztonságban tekerheti le együtt a 33 kilométeres kört, hiszen az útvonal szinte teljesen síkon halad, valamint kis forgalmú utakon és kerékpárutakon van kijelölve.

Ugyanitt startol az év legfantasztikusabb céges országúti kerékpáros versenye, a csapatoknak szóló futama.

Helyszíni nevezésre is van lehetőség, . A zalakarosi szállodák pedig akció csomagokkal várják a látogatókat!