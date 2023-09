– Buon giorno – így köszöntek a diákok Giacomo Pedrazzininek, a Kometa 99 Zrt. ügyvezető igazgatójának. A második osztályos Lilla meg is jegyezte neki, hogy ismeri már, mert tavaly is ellátogatott hozzájuk. Ezúttal sem üres kézzel érkezett az igazgató a gyerekekhez, tízóraira a több, mint háromszáz tanuló friss szalámis szendvicset kapott, amelybe zöldségek is kerültek. A finomságok sokáig nem időztek a tányérokon, azonnal meg is kóstolták a diákok.

– Tizenkettedik alkalommal tizenhat kaposvári iskolába 5415 szendvicset vittünk és azért tartjuk fontosnak, mert a fiatalok a jövőnk – mondta el Giacomo Pedrazzini. Kiemelte: a diákok támogatása mellett szeretnék a pedagógusok munkáját is támogatni, tisztelettel elismerni. A Bárczi iskolába minden hónapban eljuttatnak adományokat és azt is felajánlották, hogy tíz hátrányos helyzetű gyermek térítési díját is finanszírozzák. Szerdán osztályonként egy tálcányi finomság érkezett a gyerekekhez.