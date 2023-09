Rozsos István fia, unokái és unokatestvérei is ellátogattak a kaposvári tudományos fórumra. – Édesapám egész életét a kórháznak szentelte, komoly áldozatot hozott, hogy itt gyógyíthasson és tudományos munkát végezzen, mindig kereste az újat és a jót – mondta el Rozsos Tamás plasztikai sebész. Hozzátette: példaértékű munkát végzett és hatására bátyja, István és ő is, valamint két unokája is az orvosi pályát választotta. – Mottónk a tradíció és a megújulás, a múlt tisztelete, a jövő támogatása, most ezt történik, egy tiszteletre méltó, rendkívüli sebészeti szakembert méltatunk, bemutatjuk a sebészeti, nőgyógyászati, urológiai osztály szakmai munkáját és a jövő, a robotsebészet bemutatása – kezdte köszöntőjét Inczeffy István főigazgató. Kiemelte: a fiatal orvosok figyelmébe ajánlja Rozsos István pályafutását, aki megmutatta, hogy Kaposvárról is lehet nemzetközi karriert megvalósítani.



A szakmai fórumon Repa Imre professzor mutatta be Rozsos István életútját. – Keszthelyen és Nagykanizsán végezte iskoláit, az érettségi után a Pécsi Tudományegyetemen tanult tovább, 1956-ban a PTE Nemzetőr Zászlóalj vezetőjének választották, emiatt később eltiltották az oktatástól, egyetemi gyakornoki munkájától megfosztották – mondta el a professzor. Hozzátette: 1961-be került a kaposvári kórházba, bevezette az akut epehólyag gyulladás sürgősségi műtétet, 1990-ben a Magyar Tudományos Akadémia Doktora lett, 2002-ben a Pécsi Tudományegyetem emeritus professzora. Hazai és nemzetközi tudományos társaságok tagja volt, számos szakmai előadás, kiadvány fűződik nevéhez. – Kiemelt figyelmet fordított a nemzedékek nevelésére és a klinikai szakmák közötti kapcsolatok fenntartására, valódi tudományos szakmai műhelyt és iskolát teremtett – emelte ki Repa Imre.