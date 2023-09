A viszontlátás öröme látszott az arcokon szombat délután a Táncsics Mihály Gimnáziumba lépve. Ötven éve együtt végeztek az iskolában a találkozó résztvevői, akik közül többen csak ritkán jutnak el egykori iskolavárosukba, így örömmel tettek eleget a meghívásnak. – Elkerültem Budapestre érettségi után, itt tanultam tovább és mivel férjhez mentem, a családalapítás és a munkám miatt ott lett az otthonom. Nagyon jó érzés volt ide visszatérni, csak ilyenkor találkozom a volt osztálytársaimmal. Úgy jöttem, hogy biztosan vakon leszek és nem ismerek meg senkit, de meglepő módon nem így történt, mesélte mosolyogva Pohl Edit.

Az 1973-as évfolyamban végzett a rendezvény főszervezője, Szép Tamás is, aki elmondta: szép számmal eljöttek az egykori osztály- és évfolyamtársak közül, akikkel azóta is tartják a kapcsolatot. – Volt már 35 éves találkozó is, és össze szoktunk jönni a Balatonon, itt-ott. A mi osztályunkban 42-en voltunk, most 24-en jöttek el. Ez az évfolyam volt a legnagyobb, mert akkoriban öt osztályt tudtak elindítani, azóta sem volt tudomásom szerint ilyen. Mindenki sokat változott az elmúlt évtizedekben, mondta Szép Tamás, aki egy városnézést ajánlott fel volt osztálytársainak a program részeként.

De felolvasták minden osztály naplója alapján a névsort, megemlékeztek az elhunyt évfolyamtársakról és tanárokról.