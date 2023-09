Gigatök termett ismét Keresztes Martin sántosi kertjében. Hat éve kezdett el foglalkozni a növénnyel, - Tavalyi sikerült egy 280 kilós tököt termeszteni és ennek a magjából lett az idei is, bízom benne, hogy a tavalyi súlyát meghaladja pár kilóval – mondta el Keresztes Martin. Hozzátette: a csigával harcolt, mert előszeretettel rágta az indákat, de szerencsére a növény nagyra tudott nőni.

– A hűvös idő visszavetette másfél hétben a növekedést, de újra megindult a hőségben – emelte ki a termelő. Martin hálóval védte giga termését a tikkasztó melegben és nagyon odafigyelt arra is, hogy ne öntözze túl a növényt. Idén is több ember kellett, mire a gigatököt pótkocsira tudták tenni, a családi barátok és a helyiek szívesen segítettek felemelni a teherautóra az óriási tököt. Szombaton Martonvásáron mutatja be a gigatököt az országos tökmérő versenyen és utána majd hazahozza ismét Somogyba. Martin bérbe is adja nagy méretű termését különböző rendezvényekre.