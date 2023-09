Könyvtárba járóból is több van, ami a gazdasági helyzettel magyarázható. – Egyre kevesebben engedhetik meg ugyanis maguknak, hogy könyvet vásároljanak, ugyanakkor az olvasás iránti igény szerencsére változatlan, ezért döntenek úgy sokan, hogy kikölcsönzik az olvasnivalót – mondta. – Nagyon sokan járnak könyvtárba. Egy nap hozzánk 3-400 ember jön be és a tavalyi évben több mint 100 ezer dokumentumot kölcsönöztek ki tőlünk. Ez nem csak a könyveket jelenti, hiszen nálunk DVD-t, hangoskönyvet, társasjátékot és diafilmet is lehet kölcsönözni. A könyvtár vármegyei hatókörű is, így a kisebb településeken élőket is innen látják el szellemi táplálékkal. – Idén ugyanannyi normatívából gazdálkodunk, mint tavaly, de darabra kevesebb kötetet tudunk majd venni, mert a könyvek is drágultak. Tavaly átlagosan egy beiratkozó 23 dokumentumot kölcsönzött, ezzel átlagosan 100 ezer forint értékű könyvet vihettek haza. A könyvtár létjogosultságát jelzi, hogy vannak olyan napok, amikor sorban állnak az olvasók az új könyvekért, jegyezte meg Rázsits Veronika.