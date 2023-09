Varjas András, Taszár polgármestere az ünnepségen elmondta, az üzemeltetési engedélyt amúgy is úgy kérte meg az önkormányzat, hogy rossz idő esetén fedett helyen, a művelődési házban is lehessen árusítani. – Természetesen jó időben, a volt strand területén kialakított vásártéren szervezzük meg az árusító napot – mondta a polgármester. – A Vidékfejlesztési Programban 50 millió forintot nyertünk arra, hogy méltó körülményeket biztosítsunk a helyi és a környékbeli termelőknek. Kültéren 16 árusítóhelyet alakítottunk ki, beltéren nagyjából 18-an férnek el, de ha kisebb asztalra van szüksége az árusoknak, akkor többen is beférnek – tette hozzá a település vezetője.

Varjas András arról is beszélt, a falu központjában található régi strand, mely évek óta nem üzemelt, csak csúfította a látképet. Azt is tervezték, hogy újra megnyitják a fürdőhelyet, de nem kaptak engedélyt rá, és a fenntartási költsége is sok lett volna, ezért úgy döntöttek, hogy más funkciót adnak a területnek.

Az első vásári napon is több mint egy tucatnyian árulták termékeiket.

Élelmiszereket, díszeket, fából és kerámiából készült különféle használati eszközöket is lehetett vásárolni. A taszári Sipos Margit horgolt játékokat és figurákat árusított. Érdeklődésünkre elmondta, sajnos nincsen autója, busszal kicsit nehézkesen tudná szállítani munkáit, ezért örül annak, hogy helyben tudja árulni a kézzel készült termékeit.