Harminc éve jár vissza egy dél-balatoni városba, ahol egyszer a polgármesteri hivatal parkolójában, kiszállás közben hozzáért a kocsija bal első ajtaja a mellette álló autó jobb oldali sárvédőjéhez, és egy 3x3 mm-es sérülést okozott. Az ügye elintézése után érdeklődött, s megtudta, hogy szolgálati autóról van szó, ami az önkormányzat tulajdona, majd felhívta a kocsi használóját. Az önkormányzati kft. vezetője annyit mondott, hogy mivel ez szolgálati gépkocsi, betétlapot kér. Megjegyezte, ha az övé lenne, fel sem venné az esetet.

Az önkormányzati dolgozók véleménye azonban az volt, hogy a betétlap szükséges, jöjjön ki a kárszakértő. Az orvos felvetette, hogy talán ez másképp is megoldható. Hoz eredeti festéket egy szakszervizből, mert csak egy pöttyről lenne szó. Nem lehet, volt a válasz. Közben a kft. vezetője bejelentést tett a rendőrségen, jegyzőkönyvet vettek fel az esetről, de az orvos csak akkor kaphat belőle másolatot, ha kérvényezi.

A kft. igazgatója közben árajánlatot kért a javításra, ami 45 ezer forint. Ezután a város polgármesterével is beszélt telefonon az orvos, aki azt mondta, hogy az ügy megoldható betétlap nélkül is. A javításról szóló 45 ezer forintos számla ellenében a dolog rendben lesz.

Később az orvos jobban szemügyre vette az autót, és tucatnyi kisebb-nagyobb sérülést vett észre rajta. Megkérdezte a kft. vezetőjét, hogy ezekről is kért-e betétlapot, de azt a választ kapta, hogy azok még az elődje idején keletkeztek. Az orvos haladékot kért, és még nem döntötte el, hogy fizet-e október 31-ig.