Az egykori munkácsysok az iskola kapuja előtt találkoztak szombaton délután. A kézfogások és baráti ölelések után beléptek az intézmény ajtaján és felkeresték azokat a tantermeket, melyekben gyakran megfordultak. – Egy nagyon válogatott osztály voltunk és tényleg csak a legjobbakat vették fel – mondta Somoskövi Gábor. – Egy olyan csapatot próbáltak összeszervezni az iskolában, mely az akkor nagyobb névvel rendelkező Táncsics-gimnázium diákjaival is felvette a versenyt. A gimnazista évek alatt nagyon szép eredményeket értünk el a tanulásban és a sportban egyaránt. Ha visszatekintünk az életpályáinkra, akkor kijelenthetjük, hogy mindenki tisztességes, becsületes életet mondhat magáénak. A legtöbbünk orvos lett, állatorvos, de vannak tanárok, mérnökök, közgazdászok, menedzserek is közöttünk és munkások is, akik a maguk területén nagyon jól teljesítettek – tette hozzá a találkozó egyik szervezője.

Somoskövi Gábor arról is beszélt, a legtöbben elmentek Kaposvárról és máshol találták meg számításaikat. – Azt látom, hogy a mai fiatalok is kicsit kikacsintanak innen, mert kevés az olyan lehetőség, ami minőségi munka lenne. Sajnos ez a mi korunkban is így volt – mondta Somoskövi Gábor. Az egykori munkácsys diákok egy új tablóval is készültek a találkozóra, melyet az ötven évvel ezelőtt készült osztályképük mellé akasztottak fel. A félévszázados érettségi találkozót egy vacsorával zárta az egykori biológia-kémia tagozatos osztály.