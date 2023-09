Carlos Becefáról érkezett Kaposvárra a Pannon Lógyógyászati és Rehabilitációs Központba. Érkezésünkkor kint legelészett a karámban, majd aquatréningen vett részt.

– Bekötjük a farkát, mind a négy lábára lábvédőt teszünk, majd utána bevezetjük a berendezésbe – mutatta az előkészületeket Papp Milena, lógyógyászati asszisztens.

– 2007. április elsején mutattuk be az első víz alatti futópadot lovak részére és 2022 őszéig ezzel a berendezéssel dolgoztunk, majd sikerült pályázati forrás segítségével egy újat beszerezni – mondta el Hevesi Ákos, a Pannon Lógyógyászati és Rehabilitációs Központ vezetője. Az aquatréner nemcsak hazánkban, hanem Európában is egyedülállónak számít. Különlegessége, hogy a vízbe bükfürdői termálkristályt tesznek, amely nagyon magas jódtartalmú só.

– Carlos hosszabb pihenőn van túl és a kondícióját kell felépítenünk, a szimmetrikus mozgását, a nyújtó-hajlító és a hátizom parallel erősítését – emelte ki a klinika vezetője. A szegycsont és a mar közötti távolság maximum 85 százalékáig töltik fel a vizet, addig tud a ló talajkontakt mellett stabil mozgást végezni, például ügetésben is. – A gép stabil sebességet tart, így a ló nem tud sumákolni, muszáj neki megadott lépéshosszban, jármódban dolgoznia, így aszimmetrikus mozgásból szimmetrikus mozgást létrehozni – mondta el Hevesi Ákos. – Nagyon sok saját kutatást végeztünk el az elmúlt években. Beültetett tartós kanülön keresztül munka közben nemzetközi protokollok szerint biokémiai paramétereket mértünk, amelyek sport­élettanilag fontosak, ezek segítettek az intenzitások beállításában – jegyezte meg a klinika vezetője. A kezdetektől több mint 500 ló jelentős kondíciónövelését, mozgásharmóniájának javítását sikerült elvégezniük. Ínszalagsérüléseket, ízületi műtéteket, hasűri műtéteket követően tudtak javítani a várható gyógyulási esélyeken, lehetővé téve a sportban való újbóli részvételt, mérsékelni tudják a kondícióvesztést, és lerövidítik a nem kívánatos kényszerpihenő időszakát.

Fotó: Lang Róbert

Illetmény és Cézár is bizonyított a kaposvári lórehab után

Hevesi Ákos a módszer hatékonyságáról elmondta, hogy jó példa az Illetmény nevű ló, amely a kaposvári tréninget követő ügetőn futott pályarekordot, de hasonló a horvátországi Cézár is, aki a Balkán Championship második helyezettje lett az aquatréninges rehabilitációt követően.

– Minden eset egyedi, a korelőzmény felvételétől, a diagnosztikán és gyógyászaton át a rehabilitációval együtt kompletten érdemes kezelni a hozzánk kerülő lovakat – mondta el Hevesi Ákos. A klinika vezetőjétől megtudtuk, újra képzéseket is szervez lótartóknak, mert szerinte az európai lovas nemzetekhez képest minimum tizenöt éves lemaradásunk van. Lengyelország, Csehország és Horvátország óriási fejlődésen ment át. Szombaton pata- és lábvégkurzust, vasárnap lófogászati képzést tartottak.

– A lótartókkal tizenkét fős csoportokban reggeltől estig interaktív gyakorlati feladatokat végzünk közösen. A megszerzett gyakorlati tudás segítségével akár állatuk életét is megmenthetik a gazdák – emelte ki a klinika vezetője.