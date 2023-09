Még nincs teljesen vége a nyárnak Balatonbogláron, hiszen a Platán strand szeptemberben nagy tömegeket megmozgató céges rendezvények helyszíne. A klasszikus nyári turistaroham lecsengett, az eddigi számadatokból látszik, valamivel kevesebben érkeztek idén a városba, mint a korábbi esztendőben.



– Ezen a nyáron 123 ezer vendégéjszakát töltöttek a turisták Balatonbogláron, amely még nem végleges összesítés. Biztatóak az adataink, úgy látjuk, hogy a kurtaxa bevételünk nagyjából a tavalyi szinten marad – mondta Mészáros Miklós polgármester. Hozzátette: habár az itt töltött éjszakák száma nem nőtt, de a boglári látnivalókra és rendezvényekre sokkal többen voltak kíváncsiak, mint eddig valaha.

– A Gömbkilátó látogatottsága az idén rekordot döntött. Eddig nagyjából 120 ezer látogatót fogadott egy évben, de most már augusztusig a magasösvénnyel együtt 210 ezer felett van a jegyet váltó látogatók száma. Ehhez nyilván hozzájárul az, hogy idén nyitott a magasösvény, amely az átadása óta a turisták kedvelt kirándulóhelye – tette hozzá a polgármester. Kevesebben keresték fel a Buborék élményfürdőt, de ez annak is betudható, hogy már augusztus 20-án be kellett zárni a magas fenntartási költségek miatt.

Az üzemeltető a lakossági ár háromszorosáért kapta az áramot, amely a következő szezonban már jóval kedvezőbb lesz, hiszen kedvezőbb ajánlatra bólinthattak rá. Így a következő szezonban végig élvezhetik a gyerekek az egyedülálló vizes attrakciót a Balaton-parton.



Színvonalas estek, kulináris élmények Nagy sikerként értékelték, hogy újra ingyenessé vált a Boglári Szüreti Fesztivál, amely százezreket vonzott a városba. Ugyancsak nagyon népszerű a hagyományos Balaton-átúszás, és a nyár egyik utolsó rendezvénye volt Balatonbogláron a halászléfőző verseny, amelyen az idén is 19 csapat indult. A jó hangulatú rendezvényt támogatta a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Kft. és a Halker Kft., amely az alapanyagot biztosította a főzőcsapatoknak. A Kultkikötő színvonalas színházi estekkel várta a közönséget. A Veszprém–Balaton kulturális főváros 2023 rendezvénysorozat keretében megnyitott a Boglár 50 tárlat, amely a balatonboglári avantgárd 1973-as kiűzetésének évfordulójára készült.



Nagy port kavart a balatonboglári parkolás kérdése, hiszen hosszú tervezgetés után az idei évtől Balatonbogláron bevezették a fizetős parkolási rendszert. A parti övezetben óránként 400, a többi zónában 300 forintot kellett a parkolásért fizetni.

– Szabályozottabb a forgalom a városban, a bogláriaknak továbbra is ingyenes maradt a parkolás a kártya kiváltásával. Ezzel együtt fontos tudni, hogy augusztusig 72 millió forint bevételt jelentett a költségvetés számára, mondta Mészáros Miklós. Ezzel a rendszer kiépítésének költségei megtérültek és innentől már csak hasznot termel Balatonboglárnak. Ezt a bevételt a jövőben út- és járdafelújításra, valamint a szabadstrandok fenntartására tervezik fordítani.