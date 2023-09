– Továbbra is mi szeretnénk maradni Kaposvár „tüdeje” – mondta Fehér István, a Sefag Zrt. vezérigazgatója, miután átvette Szita Károly kaposvári polgármestertől a település rendezett tanácsú várossá válásának 150. évfordulójára készült emlékzászlót az Erdők házában kedden.

Az eseményen elhangzott, az erdőtársaság már több mint fél évszázada van jelen Kaposvár életében, és a város egyik fontos, meghatározó cége. A Sefag Zrt. az 1970-es megalakulása óta szinte majdnem ugyanakkora területen, jelenleg 84 ezer hektáron gazdálkodik. Volt olyan időszak, amikor 5500 embernek adtak munkát, most mindösszesen csak 440-en dolgoznak a cégnél.

– Azon túlmenően, hogy kaposváriként valamennyien élvezhetjük a munkájuk eredményét, nekem a jóléti erdőgazdálkodás jut először eszembe, amikor a Sefagról beszélünk – emelte ki Szita Károly. – Az önök érdeme, hogy a gyermekeink, a felnőttek, a nagyszülők lehetőséget kapnak arra, hogy megismerjék az erdőt, és ott olyan infrastruktúra várja őket, ahova szívesen mennek ki. A társaság 1970-es megalakulása után az egyik legjelentősebb állomása volt, hogy elkezdték telepíteni a desedai arborétumot. Aztán hidat építettek, a parkerdőt fejlesztették, majd lombkoronasétányt alakítottak ki. A Tókaji parkerdőben is sok mindent tettek, és felépült az Erdők háza is, melyet nyolc éve adtunk át – sorolta a Sefag beruházásait Szita Károly.

Fehér István, az erdőtársaság vezérigazgatója hozzátette, a Sefag és a város között mindig jó volt a kapcsolat, ezért tesznek is azért, hogy a kaposváriak 2030-ig a legegészségesebb városban és környezetben élhessenek.



Fotó: Lang Róbert