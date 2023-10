Amerikában már milliárdokat költenek halloweenre, nálunk is kezd beindulni ez az üzletág. Főként a turizmusban, vendéglátásban, gyermekprogramok szervezésében érdekelt övezetek kezdik felfedezni maguknak ezt az időszakot. Az ilyen típusú események megvalósításában élenjár a balatoni régió - nyilatkozta lapunknak Éskovács Péter, a Balatoni Turizmus Szövetség tanácsadója.

Néhány éve még október utolsó napjához közeledve a Balaton környékén élő lakosság két táborra oszlott: voltak, akik már akkor tökfaragással és rémisztő díszekkel színesítették otthonukat, s voltak, akik különböző fórumokon hőbörögtek: „A halloween csak egy amerikai hülyeség, Magyarországon a halottak napjáról kell megemlékeznünk”. Mára ez a vita lecsendesült, amely azoknak az eseményeknek is köszönhető, amelyeket Füred Kapitány, a balatoni mesehős segítségével szerveztek az elmúlt években. A helyi mesefigurát megalkotó turisztikai- és reklámszakemberek, pedagógusokkal karöltve próbálták elmagyarázni az ellenzőknek, hogy minden ünnepnek, népszokásnak megvan a maga helye az életben és az sem árt, ha más kultúrák gondolatvilágával megismerkednek a gyerekek, mert ez is nyitottabbá, toleránsabbá teszi őket- -nyilatkozta lapunknak Éskovács Péter, a balatoni gyerekprogramsorozat egyik kidolgozója.

Szerinte a halloween vs. halottak napja vitának már csak azért sincs értelme, mert ezek az ünnepek nem egy napra esnek. A halloween ősi kelta hagyományokból kialakult ünnep október 31. éjszakáján, amit elsősorban az angolszász országokban tartanak, bár mára már az egész világon elterjedt a divatja - mondta Éskovács. Ez követi a hazánkban is jól ismert egyházi ünnep a Mindenszentek napja, amely november 1-jére esik. Halottak napi megemlékezéseket minden évben november 2-án tartják. Ez a nap valóban a megemlékezésről szól, a szeretteinkről való emlékezésről, ennek a napnak a hagyományaihoz tartozik a gyertya-, mécsesgyújtás, illetve a temetőkben lévő elhunytak sírjainak felkeresése.

A turisztikai tanácsadó szerint: a Balatonnál ma már békésen megfér egymás mellett a három jeles nap. Sőt, a halloween komoly turisztikai üzletággá nőte ki magát, hiszen szinte minden szálloda szervez tökös - rendezvényt vendégeinek ebben a régióban. A civilszervezetek és az önkormányzatok is komoly turisztikai potenciált látnak eben az eseményben, ezért egyre többször támogatnak halloween - rendezvényt ezek is. Jó példa erre a Tökéletes nap Balatonlellén (október 22.) vagy a balatonfűzfői Borzongás Fesztivál (október 28.) és a Halloween-i éjszaka a Festetics-kastélyban (november 3.) és természetesen Füred Kapitány halloween - kincsvadászata (október 28.), amely rendezvények a szállodai programokkal együtt, ismét több ezer vendéget hozhatnak a régióba.

Éskovács Péter elmondta azt is, hogy a balatoni eseményeknek ma már akkora sikere van, hogy más turisztikai övezetek is elkezdték átvenni az itt kidolgozott kampányok mintázatát. Néhány napja például, az évente több mint hétszázezer vendégéjszakát generáló Bükfürdő egyik vállalkozása kérte meg egy halloween esemény kidolgozására azokat a szakembereket, akik megalkották a Füred Kapitányt, a balatoni mesehőst.

Éskovács Péter elmondta azt is, ma még nem léteznek Magyarországon olyan felmérések, amelyek megmutatnák, hogy mekkora üzlet a halloween hazánkban. Viszont az amerikai kutatások rávilágítanak arra, milyen nagy potenciál rejlik ebben az időszakban. Az amerikai kiskereskedelmi szövetség (National Ratail Federation) felmérése szerint: ebben az időszakban az USA állampolgárai halloween - jelmezekre, édességekre , rendezvények meglátogatására 12,2 milliárd dollárt (4441 milliárd forint) költenek majd. Éskovács szerint a magyar fiatalok körében is egyre többen hajlandóak fizetni azért, hogy részt vehessenek egy-egy halloween rendezvényen. Jelmezekre, belépőkre, stb, akár több tizezer forintot is képesek elkölteni ebben az időszakban.