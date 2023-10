Takács Kata, a BundaZug Alapítvány vezetője elmondta, többször is járták már a kaposvári óvodában. Minden alkalommal „színesebb társasággal” szoktak érkezni a gyerekek közé, de sajnos a kecskét most nem tudták elhozni, mert az állat a szeles időjárásban nem akart utazni. – Azt hiszem így is jól fogadtak bennünket az óvodások, és nagyon lelkesen játszottak a két kutyával, Lecsóval és Spenóttal – mondta Takács Kata. – A jelenlétünk arra is ösztönzi a fiatalokat, hogy fogadjanak örökbe állatot. Viszont nagyon fontos, hogy lássák, a kutyáknak és a macskáknak is tanulniuk kell sok mindent. Ezért is engedtük meg, hogy pórázon vezessék az állatokat – tette hozzá az alapítvány vezetője.

Horváth Györgyné a tagóvoda vezető lapunknak elmondta, örökös zöldóvodaként nagy hangsúlyt fektetnek a környezetvédelemre, a növény és állatgondoskodásra. – Fontos, hogy a gyerekek már most megtanuljanak segíteni az állatoknak és vigyázni rájuk – emelte ki az óvodavezető. Az alapítványnak gyűjtést is szervezett az intézmény. Több kilónyi állateledellel segítették a működésüket. Az állatok világnapjához a somogyi katasztrófavédők is csatlakoztak. A kaposvári szertárban egy filmet vetítettek le, ahol azt is megmutatták a gyerekeknek, hogy milyen állatokat mentettek meg a tűzoltók az elmúlt hónapokban.