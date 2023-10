Ötletét felkarolták a Háromfáért Egyesület vezetői, így közösen pályáztak egy települést bemutató forgatásra.

Pár napja aztán megérkezett Háromfára Róka Ildikó szerkesztő és operatőre, akiknek Tratnyek Gyula polgármester ismertette a település történetét, majd megtekintették a nemrég átadott és berendezett tájházat. Benczik Tamás plébános kalauzolta őket a templomban, s mivel Háromfát cekker­országnak is nevezték, Jüngling Jánosné bemutatta a cekkerkészítést, valamint a kukoricacsuhéból készített virágokat, borosüvegtartókat, kosárkákat, tányéralátéteket.

Pálinkó Károly tógazda szólt a halállományról és az itt zajló nemzetközi versenyekről. Elmondta azt is, hogy azért nevezik a tavat zöld pokolnak, mert olyan sűrűn nő a töklevél a tóban, ha abba belekeveredik egy méretes hal, bizony nagy nehézségek árán lehet csak csónakba tenni. Közben a nyugdíjasklub tagjai főzték a paradicsomos káposztát hússal, majd másnap böllérmájjal folytatódott a munka. Egy másik edényben a töltött karalábé főtt, a sütőben pedig pirosodott a meggyes-túrós „kőtt rétes”, ahogy nagyanyáink nevezték.

Róka Ildikó szerkesztő elmondta, hogy a háromfai volt a 299. forgatásuk. Olyannyira felkapták a nézők az Ízőrző műsorokat, hogy 2007 óta évente 20-25 adásuk is volt, jelenleg 15 adásra valót forgatnak évente. – Célunk bemutatni a hagyományos ételek mellett a helyi hagyományőrzést, a tájházakat, régi mesterségeket, s úgy érzem, ezt megtaláltuk Háromfán is – mondta.