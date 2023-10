Szombaton a Fő utcai házhoz siettek a tűzoltók, miközben a ház már teljes terjedelmében égett a detonáció miatt, és kiderült, hogy egy gázpalack robbant fel az épületben. A nagykanizsai hivatásos és a csurgói önkormányzati tűzoltók fékezték meg a lángokat. Az egységek egy másik gázpalackot is kihoztak a mintegy negyven négyzetméteres épületből.

A felrobbant házban egy idős pár élt, egy 70-en túli férfi, és egy 80-as éveiben járó asszony. Egy héttel korábban költöztek be a házba, amit felújítottak a télre. Fürdőszobát építettek, tatarozták az épületet. A költözés előtt be is fűtöttek, mindent rendben találtak. Amikor azonban a konyhában kávét akartak főzni, hallották, hogy szivárog a gázpalack, ezért kimenekültek a házból. A konyha megtelt a gázzal és berobbant, de szerencsére nem sérült meg senki. Az idős pár kénytelen volt visszaköltözni abba a komfort nélküli szoba-konyhás épületbe, ahol addig éltek, de az nem az ő tulajdonuk. Egy asztaluk, székük se maradt, ezért a falubeliek összefogással igyekeztek segíteni rajtuk. Már a hétvégén gyűjtöttek számukra berendezési tárgyakat, ruhákat, ez azonban még korántsem elég. Az önkormányzat gyűjtést indított, hogy minél többen segíthessenek. Az idős párnak nincs bankszámlaszáma, ezért az önkormányzat számlájára várják a pénzadományokat. A gyűjtés részleteiről a falu Facebook-oldalán kaphatnak tájékoztatást az érdeklődők.