– A Digitális Tudásközpont másfél éve nyitotta meg kapuit a kaposvári Agorában, azóta a legtöbb kaposvári általános iskolás már járt itt, használta az egyedülálló eszközparkot – mondta Karmacsi-Szabó Anikó, a központ vezetője. – Idén ősszel hirdettük meg először a szakköreinket. A nyári táboroknak is nagy sikere volt, sok ügyes és érdeklődő fiatal járt nálunk. Mindenféle előzetes ismeret és tudás nélkül lehet hozzánk jelentkezni a szakkörökre, ahol a digitális lehetőségek száma végtelen. A tervezési folyamat kiválóan fejleszti a térlátást, a geometriai képességeket. Az a tapasztalatom, hogy sok szülő és pedagógus még egy kicsit félve közelít ezekhez a dolgokhoz, de szerencsére a gyerekek bátrabbak és rugalmasabbak, szeretik a kihívásokat.

Több témában is hirdettek szakköröket, még az óvodásoknak is van ajánlatuk.

– Érthetően a tizenéves korosztály a legérdeklődőbb, de jött már hozzánk olyan elsős kisgyerek is, akinek rendkívül jó a térlátása, és otthon is 3D-ben tervez egy ingyenes programmal. Itt nincs teljesítménykényszer, mindenki a képességei szerint halad – mondta.

Ottjártunkkor a fiatalok térbeli halloweentököt terveztek a laptopjukon. – Már korábban is jártam itt egy bemutatón, és nagyon tetszett – mondta az ötödikes Valkó Nimród.

A toponári iskolából érkező Pataki Máté egyszerre két szakkörre is beiratkozott. – Most egy tököt tervezek, de a legószakkör is nagyon érdekes. Legutóbb egy buszt építettünk olyan szenzorokkal, amelyek a színeket felismerik. Terveztünk neki környezetet, és kitaláltuk, hogy a jövőben hogyan fog működni – mondta el a harmadikos kisfiú.

– A jövőre készítjük fel a fiatalokat, hisz az iskolában a heti egy-két informatikaórán ilyen ismereteket nem tudnak elsajátítani. A robotikáé, a digitális tárgyalkotásé a jövő, ezért kínálunk egyre több lehetőséget – mondta Karmacsi-Szabó Anikó.