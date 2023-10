A Balatoni Limnológiai Kutatóintézetben (BLKI) sokat foglalkoznak ezzel fajjal.

A Kis-Balaton és a Nagyberek lakója a lápi póc

Fotó: Takács Péter/BLKI

Régen takarmányozásra használták a lápi pócot

Takács Péter tudományos főmunkatárs elmondása szerint a 6-8 centis hal korábban a Kárpát-medencében nagy területen, nagy állományokkal volt jelen. A Magyar halászat könyvében (1887) Herman Ottó közönséges halfajként ír róla, melyet az emberek kosárszámra hordanak haza és takarmányozásra, trágyázásra is használnak. A könyvből az is kiderül, hogy

nem jó ízű a húsa, ráadásul nagyon apró, 10 cm-nél nem nő nagyobbra

– hallható BLKI podcastjében.

Kutyahalnak is nevezik, mert gyalogolni is tud

Ősi halfaj, első fosszíliái Csehországból kerültek elő, fejlődése körülbelül 60 millió éve válhatott el a többi csukaféléétől.

Fokozottan védett faj, eszmei értéke 250 ezer forint.

Életmódja a lápokhoz, mocsarakhoz alkalmazkodott. Az úszóhólyagba lenyelt levegőből az oxigént fel tudja venni, ideje nagy részét a lápi növényzetbe rejtőzve tölti.

Kutyahalnak is nevezik, mert páros úszóit felváltva mozgatva képes az aljzaton „gyalogolni”.

Sávos, pöttyös, barnás színével ügyesen rejtőzik a bomló növényi anyagban, falánk ragadozó.

A lápi póc eltűnőben van

A faj eltűnőben van a klímaváltozás miatti szárazodás és egy konkurens faj, az amurgéb megjelenése miatt is. Az amurgébet, amely egy szentpétervári akvarista közvetítésével került a Távol- Keletről Európába, 2007-ben már a Kis- Balaton vízrendszeréből is kimutatták és azóta is folyamatosan terjed.

Takács Péter szerint a lápi póc megmentéséért komoly összefogásra lenne szükség.

A faj felmérésének protokollja, a mesterséges tartás és szaporítás követelményrendszere is kidolgozott.

A lápi póc fajvédelmi mintaprogramját is létrehozták már, mely szerint a veszélyeztetett állományok újonnan létrehozott védett élőhelyekre telepítésével a faj túlélése biztosítható.

Nyitókép: Takács Péter/BLKI

forrrás: likebalaton.hu