– Az Olaszrizling Sur Lie borunk saját szőlőből és különleges technikával készült – mondta el Androsics Ferenc borász, aki közel negyven éve szőlészkedik. – Finom seprőn tartottuk öt hónapon át, majd acéltartályban erjesztettük és újabb öt hónapon át érleltük. Az elismerésnek köszönhetően az Országházban a jövőben a protokollvendégeknek a mi borunkat is kínálják majd.

Androsics Ferenc édesapja révén nyitott a mezőgazdaság felé, a szántóföldi növényter­mesztés mellett mogyorót és diót is termesztenek. Hatvanhektárnyi ültetvényükön fehér és kék szőlővel is foglalkoznak.

– Öt éve döntöttük el, hogy építünk egy borászatot, ahol az egész terület szőlőjét fel tudjuk dolgozni – emelte ki a borász. – Pár évvel ezelőtt nem vitték el a termést tőlünk, akkor eldöntöttük, hogy nem várunk a felvásárlókra, hanem mi magunk dolgozzuk fel.

Szerinte az idei időjárás komoly kihívás elé állította a szőlősgazdákat. Prémium fehér és kék szőlőt is szüretelnek még a közeljövőben.

– A sok pára, eső miatt többet kellett védekezni a peronoszpóra és a lisztharmat ellen. A minőséggel nincs gond, az érett mustokban intenzívek az illatok, de a mennyiség elmarad attól, amire számítottunk – mondta el az őszödi borász.

Megéri a macerát

– Bízunk benne, hogy Márton-napra elkészül az úgynevezett szén-dioxid-macerációval készült vörösborunk és Irsai Olivér fehérborunk – tette hozzá a borász. – A különleges eljárás révén az aromák, ezekben a nedűkben az illatok még jobban érezhetők. Az őszödi borász számára a legnagyobb öröm, mikor mosolyogva, elégedetten közlik egy kóstoló után vendégei, hogy elnyerte tetszésüket az általa készített bor. – Sokat kell dolgozni a szőlővel, szinte órára pontosan kell bánni a borokkal az erjedés során. Ám ez nekem nem teher, itt ki tudom élni a precizitásom, a maximalizmusom – mondta Androsics Ferenc.