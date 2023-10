A Szabadtéri Színpadon egymást váltották egész nap a fellépők, hiszen a már világbajnok X-Press Táncegyüttes adott fergeteges táncbemutatót elő a közönségnek, s a már visszatérő fellépőnek számító Felnőni Tilos produkciója szórakoztatta a Tökéletes napra kilátogató családokat. A színpadi fellépők sorát a Lelle Táncegyüttes előadása zárta.

Gyermek játszóház is színesítette a rendezvényt, ahol tökfaragó versenyt is hirdettek a szervezők, de keresik a legnagyobb tököt és a legfinomabb tökös ételt is. A versenyek eredményeiről hamarosan beszámolunk a Sonline.hu-n.