A szakember ismét elkápráztatta az ítészeket fantasztikus hajfonataival és lélegzetelállító esküvői frizuráival.

Először a világjárvány idején nevezett szakmai versenyre Velner Ágnes. Már elsőre is magára vonta a figyelmet, fantasztikus hajfonataival, s az első siker csak további fejlődésre sarkallta. – Első alkalommal az esélytelenek nyugalmával neveztem be, de aztán jöttek a sikerek, és ez is arra motivált, hogy jobban készüljek a versenyre, mondta Velner Ágnes. Nagyon erős volt idén a mezőny, ezért különösen boldog, hogy bejutott a legjobbak közé. Idén két versenyre is benevezte hajkölteményeit: az egyik a Behind the Chair-ONESHOT díja, a másik pedig a Beyond the Ponytail elnevezésű megméretés volt. Előbbin már harmadik éve beválogatják Velner Ágnest a világ legjobbjai közé. Utóbbi fodrászversenyen több kategóriába is küldött be fotót elkészült frizurákról, s két beküldött munkája a legjobb öt közé került.

A kép az atlantai díjátadón készült.