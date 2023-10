Nyílt nap keretében mutatták meg a fiataloknak Kaposváron, mennyit fejlődött az asztalosszakma, és mennyire nemes dolog fából csodát varázsolni. Jó kezdeményezés ez, és az tudja csak igazán értékelni, aki próbált már szakembert szerezni otthona felújításához. Mert régen az ilyesfajta munkához elsősorban csak pénz kellett. Ha az volt, megjött a szakember is, legtöbbször időre.

Manapság már ott tartunk, talán a pénz a legkisebb probléma, ha valamit felújítanánk. A fiatalok inkább diplomát szeretnének, mint szakmát. Ha mégsem, akkor pedig külföldön terveznek tisztességes munkáért még tisztességesebb bért kapni. Így aztán itthon távcsővel kell kutatni szakember után. Aki valamit gyorsan szeretne, annak érdemesebb beletanulni egy szakmába, mert gyakori az egyéves várakozási idő, olyan sok a jó szakemberek munkája.

Pedig a szakértők is azt mondják és a logika is azt diktálja, nagyon megéri most szakmát tanulni, és abban tisztességes munkát végezni hazánkban is. Megrendelés biztos lesz, hisz a jól végzett munkának hamar híre megy.

Nem is olyan régen írtunk egy fiatal nőről, aki nem várt a szakikra lakásának felújításával, egyszerűen megtanulta az újító eljárásokat a videós közösségi portálról. Nem biztos, hogy tökéletes lett minden, de neki megfelelt. Csak bízni tudunk benne, hogy amit most még különlegesként írunk meg, később lehet általános, és ismét érték lesz itthon szakmát tanulni, és abban tisztességesen dolgozni.