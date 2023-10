Aki nem tudott eljönni, azok számára a tízezer forintot és a mai estebédet kihordják lakásukra. Polgármester úr egy idős házaspár tavaszváró napjáról készült írást olvasott fel köszöntésként.

Szászfalvi László országgyűlési képviselő kiemelte, nem mindenütt ünneplik és köszöntik a munkában elfáradt időseket. Nálunk pedig egy egész hónapon át tart a köszöntés. Az idősek házat, hazát építettek, családot alapítottak, értékeket adtak tovább a felnövekvő nemzedéknek. A köszönet mellett ez a nap az emlékezés ünnepe is. Azokra is gondolunk, akik már nem lehetnek közöttünk. Huszti Gábor a vármegyei önkormányzat alelnöke elmondta, nem az öregedést kell kiemelni, hanem a szépkorúakról illik ma szólni. Ők csodálatos emberi lények. Most ők ülnek a fehér asztaloknál, őket tisztelik a mai napon és remélhetőleg az év többi napján is. Sokat tettek azért, hogy köszönthessük őket. A tisztelet és a szeretet tartja össze a nemzetet. Ezt meg kell őriznünk.

A Háromfáért Egyesület már hagyományosan köszönti a település sorban következő idős lakóját. Ez évben özv. Bedenek Józsefné köszöntötték a plakettel és a hatalmas virágcsokorral. Hamarosan a 88. életévét tölti be.