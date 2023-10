A tabi KSZC Rudnay Gyula Szakképző Iskolából is rajthoz álltak versenyzők. Volt már hogy a lányokkal első és második helyet sikerült elhozni, de általában a középmezőnyben végeznek. Náluk működik honvédelmi képzés, és tetszik a gyerekeknek, tapasztalta Madai Imre, aki tanárként honvédelmet és rendészetet is oktat.

– Tanulságos megtapasztalni a katonaság világát, de azt azért nem mondnám, hogy ettől mindjárt katona szeretnék lenni – mondta Al-Meri Ábris, Siófoki SZC Krúdy Gyula Technikum és Gimnázium 11. osztályos tanulója. – Sportosztályból jöttünk, én kajakozom. Edzettünk erre a versenyre, mert új volt az efféle megmérettetés, de nem megerőltető.

Olyan feladatokból állt a verseny, mint akadályfutás gumikarabéllyal, lézeres lövészet, gyakorló kézigránát hajítás, de az elsősegélynyújtás és a tájékozódás, távolságbecslés is terítéken volt. A sok fekvőtámaszt külön díjazták, de a későn érkezők plusz büntetőkört kaptak. Az elmét is megtornáztatták honvédelmi totóval. A diákok Kaposvárról, Barcsról, Nagyatádról, Siófokról. Tabról érkeztek, a szőcsénypusztai mezőgazdasági technikumból és a kaposvári Eötvösből két-két csapat is indult.

– A legfontosabb célja a versenynek, hogy a fiatalokat közelebb hozzuk a katonasághoz, hiszen a magyar honvédség jövője bennük van – mondta Győri Tamás, százados, a kaposvári toborzóközpont parancsnok-helyettese.. – Bemutatjuk nekik a honvédség nyújtotta továbbtanulási lehetőségeket, mert a Magyar Honvédség Altiszti Akadémiája és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tárt karokkal várja őket. Életpályát ajánlunk, kiszámítható, biztos jövőt.