A pálya alapvetően az egykori sorkatonai szolgálat gyakorlópályájára épül, ugyanakkor Vlasics zoltán elmondta azt is, hogy folyamatosan fejleszti, és talán kicsit nehezíti is a pályát, hiszen folyamatosan átvesz és megépít más országok katonai alakulatainak kiképzésből feladatokat, de előszeretettel tűzdeli a kihívásokat crossfittes vagy Hyrox-os akadályokkal is. Ennek eredménye, hogy a profi sportolóknak is évről-évre kihívás a pálya, de a jól felkészült amatőr sportolók is meg tudják csinálni, ha megfelelő elszántság van bennük.

– Természetesen az eredmények fontosak, de azt gondolom, mindenki győztes aki elindult, és teljesítette a pályát – folytatta a 63. Bázis vezetője. – Az akadályokat is nehézre hangoltuk, de a verseny alatt kétszer is elkapta a versenyzőket olyan hevesen a zivatar, hogy az mentálisan is megterhelő volt. Utána pedig hiába sütött ki a nap, az akadályok mind vizesek maradtak, így különös odafigyelésre és óvatosságra volt szükség ahhoz, hogy teljesíteni tudják az akadályokat.

A versenyzők a szakadó esőben is folytatták a küzdelmet, senki nem adta fel. De nem felejtették, hogy bizony nagyon oda kellett figyelniük.

– Nekem ez az első ilyen versenyem volt – számolt be a versenyélményeiről Nagy Zoltán, a Thor Gym Kaposvár sportolója. – Azt kell mondjam, hogy tudtam, hogy nehéz lesz, de arra nem számítottam, hogy még az időjárás is ellenem lesz. Ennek ellenére elégedett vagyok teljesítményemmel, így egészen biztos vagyok benne, hogy jövőre is indulni fogok a csapatommal.

A versenyen az akadályfutás legjobbjai is kipróbálták. A 15 éves Miskolczi Roland fiatal kora ellenére már egy Európa bajnoki negyedik, és világbajnoki nyolcadik hellyel büszkélkedhet, mégis elismerően nyilatkozott a versenyről.

– Nem először voltam már ezen a pályán, egész sokszor végiküzdöttem már magam rajta – mondta el Roland. – Most az eső miatt különösen nehéz volt a pálya, főleg, hogy több akadály is nagyon csúszott. De úgy érzem sikerült kihozni mindent magamból, és jó helyen végeznem.

Hasonló véleményen volt a női versenyzők egyik legjobbja, Váczi Kíra Dorina is.

– Igazi kihívást jelentett ez a verseny, főleg az időjárás miatt. De nem volt gond, nagyon élveztem a verseny a plusz kihívással együtt is.

A versenyt szinte végig gyerekzsivaj töltötte be, hiszen nagyon sok gyerek is indult a kifejezetten nekik szánt futamokban.

– Nagyon jól éreztem magam a versenyen, az eső sem zavart – mesélte el a kilenc éves Sztojka Valentina a versenyélményeit, miközben büszkeségét sem tudta elrejteni. – Minden akadályt megcsináltam, egyik sem volt nehéz. harmadik lettem, aminek nagyon örülök.