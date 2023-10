A város jótevője volt Varga Béla, a legnagyobb bogláriak egyike, hangzott el az őt mintázó portréemlékmű avatóján. 1929-től volt Balatonboglár plébánosa, egy igazi legenda a város számára, mondta Mészáros Miklós polgármester köszöntőbeszédében.

Vajda Gábor plébános az emlékmű avatásán Varga Béla életművének üzenetére hívta fel az emlékezők figyelmét. – Az istenhitre építő emberi összefogás üzenete ragyog át Varga Béla atya emlékén, azt üzeni nekünk, hogy higgyünk Istenben és adjunk egymásnak kezet, hogy együtt dolgozhassunk az emberi boldogulás és az örök üdvösség érdekében – mondta Vajda Gábor.

Varga Béla nevéhez fűződik a második világháború idején a lengyel menekültek megsegítése és a boglári lengyel iskola megszervezése, amelynek éppen az az épület adott otthont, amely ma a kultúra otthona, a Varga Béla Művelődési Ház. – A lengyel nyelvű iskola létesítésével a menekült gyerekek hitet, reménységet és emberséget kaptak a bogláriaktól, a két nemzet képviselői ma is testvérként gondolnak egymásra – mondta Móring József Attila kormánybiztos, a térség országgyűlési képviselője.

– Plébánosból lett politikus volt Varga Béla – emelte ki Nesz­ményi Zsolt főispán a gazdag életút egyik fontos részét. – El kellett menekülnie az országból, de az első adandó alkalommal, az első szabad választás után lehetőséget kapott, hazajött Magyarországra. Az utolsó nemzetgyűlés elnöke felszólalt az első Országgyűlésben. Ez az életútját úgy keretezte, hogy méltán lehetünk büszkék rá – mondta a somogyi főispán Balatonbogláron.

– Amikor a parlamentben képviselem a lengyel nemzetiséget, ott van velem a szelleme, hiszen ő az országgyűlés elnöke volt. De a legfontosabb lengyelként számomra, hogy a népem barátja volt, és még akkor is kiállt mellettünk, amikor háború volt. Ehhez nagy erő, akarat és bátorság kellett – vélekedett Rónainé Slaba Ewa lengyel szószóló.

Cséby Géza tiszteletbeli lengyel konzul az ünnepségen az üldözött francia katonatisztekért és a zsidókért végzett áldozatos munkát méltatta. Azt mondta: soha ne feledjük a ránk bízott örökséget, a lengyel barátságot. Szívünkben ezt az érzést sohasem hagyjuk kihunyni, adjuk át gyermekeinknek, unokáinknak. Kollár János, az Országos Lengyel Önkormányzat elnökhelyettese, a Varga Béla Emlékbizottság elnöke szerint igazi kincs a bogláriak kezében Varga Béla emléke, hiszen példát mutat ma is hazaszeretetből, hitből, emberségből és tisztességből.



Film készül a politikus plébánosról



Koltay Anna filmrendezőnek szívügye Varga Béla életművének bemutatása, édesapja, Koltay Gábor kérésére filmet készít a balatonboglári plébános életéről. Mint mondta, visszaemlékezések és színészek közreműködésével rögzített jelenetek segítségével mutatják be a napjainkban is példaértékű életutat. – A Varga Béláról készülő film forgatása idén kezdődött Börcsön, de Győrben, Veszprémben, Balatonbogláron, Krakkóban és Budapesten is készítettünk interjúkat egyházi történelmi személyekkel, nagy hangsúlyt fektetve Varga Béla boglári hitéletben betöltött szerepére, a lengyel menekültek megsegítésében vállalt feladataira, a nemzetgyűlés elnökeként és a kisgazdapártban betöltött szerepére, az amerikai emigrációban töltött és a Magyarországra való hazatérés éveire, mondta Koltay Anna. A filmrendező kiemelte: külön öröm, hogy az egykori lengyel líceum épülete ma kultúrát közvetít, párbeszédre ad lehetőséget, összehozza az embereket.

A portré domborműves táblát Gera Katalin készítette, akinek ez a harmadik ilyen alkotása Balatonbogláron.





Fotó: Németh Levente