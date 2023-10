Népszerű podcast műrosunk vendége Dr. Jávorszkiné dr. Molnár Magdolna rendőr alezredes volt, aki a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatság Bűnmegelőzési Osztályának vezetője. Az egyre jobban szaporodó és kifinomultabb trükköket alkalmazó internetes csalásokról beszélgettünk a szakértővel. Különös aktualitását a párbeszédnek az adta, hogy az október az idősek hónapja is egyben, és az osztályvezető szerint ők a leginkább veszélyeztetett életkori csoportja, az ilyen jellegő támadásoknak. Az okok sokfélék lehetnek, de azt az alezredes is megerősítette, hogy legtöbbször valamilyen emberi emocíót kihasználva, és a csalást arra felépítve szerzik meg adatainkat, és aztán pénzünket. A beszélgetés során nem csak a csalások típusait vettük sorra, de szemléletes, vagy akár riasztó példákon keresztül mutatta be alezredes asszony, hogy a hiszékenység és az óvatlanság mennyire veszélyes lehet egy ilyen helyzetben. Természetesen szóba került az is, hogyan védehetjük meg az ilyen csalásokkal szemben, és kinek a segítségét kérhetjük ki azért, hogy velünk iulyen soha ne történhessen.