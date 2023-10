Felkészületlenül, gyakorlás nélkül, de minőségi cipőben vágott bele a sok kilométeres gyalogtúrába Járfás Rózsa és Szabóné Járfás Judit. Szeptember utolsó napján indultak el Kaposvárról és október 9-én tértek haza. A testvéreket kegyeibe fogadta az időjárás. Spanyolország északnyugati felében igazi vénasszonyok nyara volt, ami megkönnyítette napjaikat. Judit nagyobb rutinnal bandukolt az úton. Itthon is szokott túrázni és két évvel ezelőtt az El Caminónak az utolsó szakaszát is teljesítette már.

– Nekem viszont ez abszolút kihívás volt, mert nem szoktam túrázni – mesélte Járfás Rózsa. – Azonban mindenképpen bele akartam vágni a kalandba, fel volt írva a bakancslistámra. Az út által megerősödtem abban, hogy néha el kell szökni a világ elől ahhoz, hogy továbbra is benne tudjunk élni. Egész biztos, hogy ma már nem vagyok ugyanaz, mint a zarándoklat előtt. Azt érzem, mintha „átszellőzött” volna az agyam, a testem, a vérem. Nagyon jó volt ez a tesós út. Együtt megélni mindezt igazán fantasztikus dolog – emelte ki Járfás Rózsa.

A Járfás lányok hét napon keresztül gyalogoltak, kora reggeltől késő estig. Átlagosan 30 kilométert tettek meg, de volt olyan szakasz, ahol ennél kevesebbet. Járfás Rózsa elmondta, néha fél napig sem szóltak egymáshoz testvérével, csak elmélyedtek a gondolataikba és gyalogoltak. Amikor viszont megálltak és megszólították őket mások, valamint a testvéri kapcsolatukról kérdezték, akkor egyszerre ugyanazok a mondatok hagyták el a szájukat. – Gondolkodás nélkül, újra belevágnék a kalandba, mert bölcsebbé tett az út, talán kicsit még jobb emberré is váltam – hangsúlyozta Járfás Rózsa. Hozzátette, terveik között szerepel, ha egyszer idejük engedi, akkor az El Camino portugál szakaszát is teljesítik.

Fotó: MW

Nyöszörgést hallottak a kígyókkal teli szakadékból

Nemcsak a nagyobb szintkülönbségeket, de félelmüket is legyőzték a Járfás testvérek, amikor egy bajba jutott honfitársuk életét mentették meg a túrán. Az egyik szakaszból már csak hat kilométer volt hátra és álomra hajthatták volna fejüket, egy jajkiáltás azonban átírta terveiket. – Egy nagyobb lápos, gazos szakadék mellett haladtunk el, amikor úgy hallottam, hogy valaki segítséget kér – mondta Járfás Rózsa. – Észrevettük, hogy a mélyben fekszik egy nő és nyöszörög. Lemásztam hozzá, közben pedig arra gondoltam, hogy tele van kígyóval ott minden, de muszáj segítenem, még ha félek is. Testvérem visszagyalogolt néhány kilométert egy épülethez, ahol segítséget kért. Miután visszajött és még mások is arra jártak, együtt felhúztuk a szakadékból a bajbajutottat. Szerencsére a túrázók között volt egy orvos is, aki tudott segíteni. Nagyon rossz állapotban volt a magyar nő, ha nem halljuk meg a hangját, akkor lehet, hogy nem élte volna túl – tette hozzá Járfás Rózsa.