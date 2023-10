Már most megdőlt a versenyrekord, 33 kilósnál is nagyobb halat akasztottak

Gödry Zoltán, az NBBH főszervezője elmondta, az idei versenykiírást úgy határozták meg, hogy kizárólag magyar nemzetiségű csapatok, így határon túliak is jelentkezhettek. Óriási volt az érdeklődés, csaknem kétszázan neveztek, végül 150-en indulhattak el az egyhetes eseményen. – Igyekeztünk a legjobb, legerősebb mezőnyt összeválogatni, olyanokat, akik tapasztaltak, ismerik a Balatont, vagy más vizeken ugyan, de jó pontyhorgászok – hangsúlyozta Gödry Zoltán. – Ez a legnagyobb nemzeti megmérettetés a Balatonon és a világ leghosszabb horgászversenye is egyben. A szokatlanul meleg időjárás miatt kevesebb halat fogtak a csapatok, de az átlagsúly meghaladta a 14 kilót, ami nagyon jónak számít. Már kettő 30 kilogramm feletti pontyot is kifogtak a tóból. Az egyik megdöntötte a mindenkori versenyrekordot 33,65 kilóval. Ez egyébként fél kilóval elmaradt a hivatalos balatoni rekordtól – tette hozzá Gödry Zoltán. Az NBBH idei összdíjazása mintegy 20 millió forint.