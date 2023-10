A képzésre nemcsak Somogyból, hanem más vármegyéből is jelentkeztek. Illés Zsolt Kaposszekcsőről érkezett. Érdeklődésünkre elmondta, korábban személy- és vagyonőrként dolgozott, de azt érezte váltania kellene. Hozzátette, miután végzett szeretne maradni a honvédség kötelekében, és ha lehet, akkor tovább is tanulna. A balatonszárszói Kristóf Lilla elárulta, hogy jogi asszisztensként végzett Pécsen és szeretne doktori iskolába is jelentkezni. Ha elvégzi a képzést és katona lesz, akkor azzal plusz 40 pontot szerezhet a felvételin. A kiképzések a kaposvári laktanyában, a sántosi lőtéren lesznek, és Nagykanizsa mellett Sormáson a gyakorlótéren is tudnak harcászati foglalkozásokat tartani az újoncoknak.

Harcképes hadsereget építenek

Gelencsér Attila, Kaposvár és a Zselic országgyűlési képviselője is köszöntette a jelentkezőket. Beszédében elmondta, egy olyan honvédségben kezdhetik meg a szolgálatukat, mely hosszú ideje nem látott megújuláson megy keresztül, és évről évre erősebb lesz.

– A honvédség egyszerre újul meg emberi és szakmai minőségében, kultúrájában és felszerelésében – emelte ki a politikus. – Már jóval a háború kitörése előtt döntöttünk arról, hogy fejlesztjük a haderőt. Felállítunk egy olyan honvédséget, mely képes megvédeni hazánkat. 2017-től kezdődően komoly építkezés indult meg. Egy olyan haderőt építünk, mely képes a magyar emberek biztonságát száz százalékban garantálni önállóan és a NATO keretein belül is. Egy harcképes, elszánt, komoly hadsereget építünk, amivel számolni kell majd ebben a régióban – hangsúlyozta Gelencsér Attila.