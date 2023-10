Tíz albérletben töltött év után mertem egy nagyot álmodni, és megvásároltam egy lakást Budapest közelében. Tisztában voltam azzal, hogy a jó szakembert nem tudom megfizetni, ezért úgy döntöttem: utánajárok az adott szakmák legfontosabb trükkjeinek – mondta. – Hónapokat töltöttem videók nézésével, szakkönyvek olvasásával. Édesapám sokat dolgozott az építőiparban, ő az, aki mindenhez is ért. Kislánykoromban gyakran vitt magával, tehát láttam már egyes munkafolyamatokat, és egy lakberendezési tanfolyamot is elvégeztem. Mindig meg volt az elképzelésem, hogy egyszer majd egy modern lakásban szeretnék élni, olyan látványelemekkel, amik nem hétköznapiak, amik megmutatják, hogy ki vagyok én valójában. Amikor már kellő bátorságot szereztem a feladathoz, nekiálltam a munkának. Teljesen szétvertem a lakást, falakat bontottam, a vezetékeket kitéptem. Nem volt visszaút.

Menet közben sok-sok olyan problémával szembesültem, ami megsokszorozta a kiadásokat – folytatta Eszter. – Közben természetesen dolgoztam a főállásomban és saját vállalkozásomban is, éjszakába nyúlóan és hétvégén is. Nagyon fárasztó volt, de maximalista vagyok, és amit elhatározok, azt tűzön-vízen keresztül végigviszem. Előfordult, hogy amikor munka után megérkeztem a szétbombázott lakásba, órákig csak sétáltam és tervezgettem, mire nekiálltam a munkának.

A villanyszerelésen és a nyílászárócserén kívül mindent egyedül csinált, gipszkarton falakat épített, csempézett, járólapozott. – A családom 200 kilométerre lakik, párom pedig nincs, de nem akartam lemondani az álmaimról – mondta. – Várhattam volna addig, amíg besétál a herceg fehér lovon és vesz nekem egy palotát, de én nem ezt az utat választottam. Édesapám természetesen jött, ha szükség volt a segítségre, de például a huszonöt kilós zsákokat is magam cipeltem a lakásba. Sok mindent átéltem, például most már tudom, hogy a glettelés és a csiszolás a világ legundorítóbb dolga – folytatta Eszter, aki közben a koronavírus-járvánnyal is megküzdött, kórházba került, de utána is folytatta. – A hálószobába például lebegő ágyat terveztem, és 3 dimenziós falpaneleket. Rátaláltam a műgyanta öntés technikájára, amiből több minden készült a lakásban. Több gyártóval és laborral vettem fel a kapcsolatot, akik folyamatosan segítségemre voltak.

Másfél évig épült

Másfél évig tartó felújítás után költözött be a lakásba. – Voltak mélypontok is, de most már itt lakom, már csak a bútorok hiányoznak – mondta büszkén. – Letisztult, modern, fekete-fehér színvilágú enteriőr, némi kiegészítő színekkel: ez az álmom. Nem bántam meg, viszont ma már sokkal okosabban választanék lakást.