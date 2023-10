„Áraszd a szépet, áraszd a jót, / Áraszd a Földre a gyógyító szót, / Legyél, te, krónikás az izzó parázs, / Hogy ne tűnjön el az egykori varázs.” Dévai Nagy Kamilla és tanítványai énekelték az ars poeticának beillő, felrázó dalt az Ars Sacra kaposvári megnyitóján. Ahogy a mennyei magasokba emelő ének- és zeneszó ölelkezett össze az Úr asztalánál, úgy ölelte össze a különböző felekezeteket a református templomban rendezett koncert. A Liszt-, Bartók- és Kazinczy-díjas előadóművész szilágysági, illetve felvidéki tanítványaival érkezett, s immár öt és fél évtizede hirdeti előadásaival: a lélek határok nélküli. Vigasztaló zenés üzenetei így 15 millió magyarhoz juthatnak el. A kaposvári publikumnak égi szeretetről és földi szerelemről, otthonról, családról, békéről énekelt az általa alapított Krónikás Zenede néhány diákjával, s a magyar földről – így erősítve népet, nemzetet.

Az első padban ülve, minden rezdülését látom. Azt is, ahogy tyúkanyó módjára öleli egybe szárnyukat bontogató csibéit. Hihetetlen koncentráltsággal van jelen a koncerten, ám ez évekkel, évtizedekkel ezelőtt is ugyanígy volt. A megyei könyvtárban éppúgy, mint Segesd műemléktemplomában, ahol egykor a világpolgár Márai kötött egyházi házasságot Lolával. Olykor kommentár előzi meg az összetartozó műveket, majd harmatként száll a dal a lélekre. Négyszáz növendéke már kirepült a zenedefészekből, hogy külön utakon járva, határon innen és túl harmatozva adjon hitet, reményt s hirdesse az „élni jó, élni szép” örömét.

A templomi miliőben jó hallgatni a békességteremtők énekét; legyen az népdal, virág­ének, műdal vagy musicalrészlet A költő visszatérből… Merthogy ők azok, s mi is azok lehetnénk mindannyian. Az Ars Sacra mottójában – mely ezúttal a „Keresd a békét!” volt a Zsoltárok könyvéből – a köszöntőt mondó Szita Károly polgármester szerint is egy nemzet békevágya kapott helyet. De Varga László püspök szavait is érdemes szívünkbe zárni: Boldogok a békességteremtők, akik a szívükben, a kapcsolataikban és a társadalomban is képesek békét teremteni. Dévai Nagy Kamilla az általa megzenésített „Az én Miatyánkom”-at is előadta, amelynek szövegét – az internet után – először Kányádi Sándornak tulajdonította, s amikor elénekelte neki, az szipogva visszakérdezett: „Jaj de szép, te írtad?” Aztán Papp Lajos professzorral is így járt, míg ki nem derült: a vers­nek egy hajléktalan nyugdíjas tanítónő, Tánczos Katalin a szerzője. Neki is bemutatta volna gitárkísérettel, de mire felderítette hollétét, kiderült: néhány hete meghalt.

A művésznő békében van önmagával. Egy több évtizeddel ezelőtti autóbalesetét követő újraszületése után különösen. Féléves rehabilitációja idején nem gondolta, hogy egyszer még játszhat a gitárján. Hangszere a kocsi hátsó ülésén pihent a tragédiakor, s amikor hónapokkal később kezébe adták dédelgetett gyermekét, az nem volt lehangolva; úgy szólt, mintha előző nap pengették volna húrjait.

Dévai Nagy Kamilla Isten csodájának tekinti, hogy él. Az épen maradt gitár pedig üzenet: gazdájának küldetése nem ért véget, bőven akad feladata e földön. A krónikás nem is pihen. Dalaival főállásban evangelizálja, békíti és gyógyítja a világot.