Biró Norbert közgyűlési elnök elmondta: az elmúlt években a közgyűlés feladatai között hangsúlyos volt a vármegyei TOP-keret-felhasználás döntés-előkészítésében, illetve döntésekben való közreműködés. Megkezdődött és jelenleg is folyamatban van a konzorciumi partnerséggel érintett pályázatok végrehajtása, valamint a megyei önkormányzat saját projektjeinek megvalósítása. – Számos projekt esetén többlettámogatási kérelmet kellett benyújtani a megvalósítás időszakában jelentkező többletköltségek finanszírozása érdekében, ugyanis a Covid-időszak és a háborús helyzet miatt jelentősen megemelkedtek az árak – tette hozzá Biró Norbert. – A Somogy Vármegyei Közgyűlés több mint 70 pályázat esetében döntött többlettámogatási kérelem biztosításáról mintegy 4,2 milliárd forint értékben. A többlettámogatási igények megítélésével az a célunk, hogy minden, a korábbi években támogatott TOP-projekt megvalósulhasson. Emellett a Somogy Vármegyei Önkormányzat a TOP-pályázatok megvalósításához segítséget nyújt a kedvezményezetteknek, több mint 150 konzorciumi szerződést kötöttünk a pályázatok megvalósítására. Kereken ötszáz pályázatnak köszönhetően 61,05 milliárd forintnyi forrás érkezett Somogyba csak a TOP-ból, amire kevesen számítottunk néhány éve, ugyanis az eredeti keret 43,45 milliárd forintról szólt – emelte ki a vármegyei közgyűlés elnöke.

Biró Norbert szerint ebből is egyértelműen látszik, hogy a somogyi települések felkészültek a pályázatokra, hosszú távra terveztek. – Tudták, hogy nem a csodára kell várni, hanem meglévő adottságainkat kell kihasználni boldogulásukhoz – tette hozzá. – A fejlesztési igényeket jól jelzi, hogy már a kezdeteknél meghaladta az igényelt összeg az eredeti keretet. Ekkor még a legnagyobb túljelentkezés a gazdaság- és turizmusfejlesztés, a zöldváros kialakítása, valamint a települési közlekedésfejlesztés esetében volt, ami aztán idővel módosult. Tíz ipari parkra fordíthattak 4,1 milliárdot, míg helyi gazdaságfejlesztésre – a helyi termelők portékáit értékesítő piacok kialakítására – és turizmusra 14-14 esetben 2,07 és 5,31 milliárdot. Közlekedésfejlesztésre 16 helyszínen 5,85, míg 11 zöldváros-beruházásra 5,98 milliárd jutott. A TOP felhasználása során vitathatatlanul a legnépszerűbb elem 83 helyszínen 8,6 milliárdos összeggel a bölcsőde és óvoda fejlesztése volt. A második legtöbb pályázatot az energetika területén nyerték településeink a kor követelményeinek megfelelő minőségű, a rezsiköltségeket jelentősen csökkentő beruházásokra. Nyolcvan önkormányzati épületet korszerűsítettünk összesen 6,75 milliárdból, de az életminőséget javító csapadékvíz-elvezető rendszer is megújulhatott 46 helyszínen mintegy 7,27 milliárdos költséggel. Egészségügyi alapinfrastruktúra fejlesztésére 21 esetben 1,29 milliárdot fordíthattak településeink.

Biró Norbert elmondta, összességében négymilliárdos kerettel a foglalkoztatási helyzet javítását is megcélozták, több mint háromezer embert sikerült bevonni paktumprojektjükbe. – Közútfejlesztésre négy esetben 4,26 milliárd, identitáserősítésre és helyi programokra 1,22 milliárd jutott 18 nyertes pályázatnak köszönhetően – mondta az elnök. – Emellett egymilliárdnál valamivel kisebb értékben két komplex energetikai fejlesztés és három városrehabilitáció is zajlott. Népszerűek voltak a kisebb összegű pályázatok is, kulturális és közösségi célú infrastrukturális fejlesztésekre 156-an nyertek 1,89 milliárd forintot.

Fotóillusztráció: Lang Róbert

Somogy országos második az elszámolt összeg tekintetében A legtöbb pályázat már megvalósult, folyamatban jórészt csak azok vannak, ahol valamilyen probléma adódott, illetve később részesültek támogatásban maradványforrásból, de ezeket a beruházásokat is folyamatosan adják át napjainkban. Az elnök arra is felhívta a figyelmet, hogy a somogyiak jól állnak az elszámolt összeg tekintetében, országos másodikak vagyunk, amire lehet alapozni a jövőben is. – Röviden összegezve tehát sikeres éveken vagyunk túl – hangsúlyozta Biró Norbert. – A TOP-nak köszönhetően ipari parkok, helyi termelői piacok szolgálják a gazdaságot, kerékpárutak a turizmust, korszerű rendelők a somogyiak egészségét, megújult szociális intézmények az ellátás, korszerű hivatalok az ügyintézés színvonalát és foglalkoztatás terén is sikerült előrébb lépnünk. Ezen az úton haladunk tovább a TOP Plusszal is, hogy mindenki, aki itt él Somogyban, részese lehessen ennek a fejlődésnek.

