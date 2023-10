A kislányt az édesanya neveli

Fatalista, cselekvésképtelen, csodavárás jellemzi – ilyen jelzők is elhangzottak anyáról a szakértők szájából. Miután a szakértők nem tudták elfogadni egymás megállapításait, a bíróság egy harmadik elmeszakértőt jelölt ki, akinek a szakvéleménye döntő lesz a kérdésben. Ő már csak az iratok alapján dönt majd két-három hónapon belül. Az anya azóta maga neveli a kislányt, akit a szülés után a fonyódi buszmegállóban hagyott, és a nevelésben a nagymama is segíti. A nőnek két gyermeke van, a kislány születése előtt tíz évvel egy fiúgyermeknek adott életet, és róla is gondoskodik. A korábbi tárgyaláson kiderült, hogy kislány apja egy idősebb férfi, aki nem tudott a terhességről, és a nő félt, hogy elveszti vele a kapcsolatát.