Jól alakulnak Balatonbogláron a kúrtaxa bevételek, a számokon erősen szépíteni tudott a szeptember, várhatóan a vendégéjszakák száma is eléri a tavalyit. Több extra bevétel is hozzájárult a sikerhez: idén vezették be a fizetős parkolást és megnyitott a magasösvény is. Utóbbival a Várdomb megduplázta a látogatószámát, az így keletkezett összegből tudja a város fizetni az iskolásoknak járó 10 ezer forintos utalványt, valamint az időseknek az adventi időszak előtt 12 ezer forintot.