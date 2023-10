A melli adottságaikat különösen. Olyannyira, hogy nemcsak anyjánál próbálkozik még most is – aki több mint kétéves koráig szoptatta –, hanem a 3, illetve öt évvel idősebb nővéreinél is, akik ellentmondást nem tűrő hangon nyomban kiadják az útját, és olykor figyelmeztetik is öccsüket: most már igazán leszokhatna a bimbónézegetésről és – birizgálásról. A kék szemű szőke herceg azonban nem nyugszik: ha a nagyszülőknél van, megcsöcsörészi a nagyanyját. Apait s anyait is, akik diszkréten félretolják apró tenyerét.

Tulajdonképpen semmi szokatlan nincs ebben. Az apja által rendezett remek hangulatú „tejfakasztó buli” jobban sikerült az átlagosnál. A hosszú szoptatási idő alatt csak édesanyjára tapadva, az anyatejbázis közelében, testre köthető hordozóban érezte biztonságban magát a kicsi. E királyi állapotot kihasználva, szinte teljesen hozzánőtt anyjához. Járókában is csak ritkán maradt el, így teljes volt az öröm, ha éjszakára sikerült beparancsolni a gyerkőcöt a kiságyba. Aztán a derűs ébredés után kezdődött minden elölről. Még akkor is, amikor már elapadt a tej, a készletek végképp kimerültek. A szopóreflex, az apró ajakrándulások viszont most is előjönnek, ha elgondolkodik az élet nagy dolgain, vagy csak meleg, biztonságot nyújtó helyre kívánkozik.

Az óvodai beiratkozáskor apja nem rejtette véka alá: olykor bizony előfordul, hogy csemetéje, korra való tekintet nélkül megcsöcsörészi a hölgyeket. Főleg azokat, kiknek nagyobb a dudájuk az átlagnál. Az óvónő elnevette magát és megnyugtatta apukát: – Ne tessék félteni a kisfiút, lesz itt is lehetősége erre, hiszen az óvónők és a dadusok között szép számmal akad dús keblű, óvóbácsi nem dolgozik náluk...

– Ennek örülök – vágta rá nevetve cingár apja, megjegyezve azt is: reméli, ezt a jó szokását sokáig megtartja majd fiacskája.

A didikirályfi a közelmúltban néhány napot nagyszüleinél töltött, s ahogy hajnali ötkor kitipegett a gyerekszobából a hálóba, miközben befészkelte magát nagyanyja mellé, nagy sóhajtások közepette tudatta: – Papa, én jobban szeretem ám a mamát, mint téged…

– Miért szereted jobban?

– Mert neki van bimbója…

Hogy ne a hálóban törjön ki nagyapjából a harsány nevetés, nagy nehezen megtalálva papucsát, kiindult a konyhába, hogy kakaót készítsen unokájának. A franciaágyról azonban némi hangképzési hibával kihallott: – Na, gyele, te öleg vén­asszony, segítek neked felkelni az ágyból…

Ettől a pillanattól a nagyszülőkből kitör az éktelen nevetés. Míg fémszívószállal – fő a környezettudatosság – fogy a kakaó, majd újabb adag készül, a mosoly állandó vendég az étkezőben. Egy idő után megérkezik a szőke herceg édesanyja is, s már odakinn, az utcán csatolja be gyermekét a kocsiülésbe, amikor az unoka köszönés helyett hatalmas kiabálással közli nagyapjával: – Papa, neked meg jó didizést!

Ezt sikerül neki háromszor is megismételnie, egyre nagyobb hangerővel, hadd hallja az egész utca, míg anyja rá nem csukta a kocsiajtót.

A didikirályfi fülig érő szájjal integet ki a kocsiból. Ajkáról az üvegablakon keresztül is leolvasható: – Papa, jó didizést!



Nehéz leszokni a bimbó- nézegetésről