A napokban jelent meg a Magyar Közlönyben az a jogszabály, amely szerint november 16-tól a reprezentációs céllal adott borászati termékek adómentessé válnak. Ez azt jelenti, hogy az idei termésből vagy a már korábban palackozott borok az eddiginél is népszerűbb céges ajándékokká válhatnak.

– Azt reméljük, hogy az intézkedést követően több vállalat keres meg minket, hogy ajándékba bort adjon dolgozóinak – mondta el Koltai Tamás szőlősgyöröki borász. Hozzátette, az elmúlt években visszaesést tapasztalt az ajándékba vásárolt borok forgalmát tekintve. – Mindössze 4-5 vállalat maradt meg, amelyek karácsonyra minden évben dísz­dobozban vásárolnak tőlem palackozott borokat – jegyezte meg a borász.

Podmaniczky Péter, a Balatonboglári Borvidék Hegyközségi Tanácsának elnöke elmondta: forgalomnövekedést várnak a napokban megjelent intézkedést követően. – Körülbelül tíz éve lett adóköteles az ajándék bor és most ez a szabályozás nagy örömünkre megszünteti – tette hozzá az elnök. Podmaniczky Péter megjegyezte, a borászok többsége helyben értékesíti termékeit és az új szabályozást követően egy másik értékesítési csatorna nyílhat meg előttük.

– A külföldi termékek, mint például a francia pezsgő adóköteles marad és bízom benne, hogy egyre többen választják az adómentes és kiváló minőségű balatoni borokat és pezsgőket – emelte ki Podmaniczky Péter. Megjegyezte, a borágazat többször, több fórumon is jelezte, hogy a „repiborra” is érvényes adó nagyban visszavetette a keresletet a cégek részéről. Az európai borászatra jellemző fogyasztáscsökkenés itthon is érezteti hatását. A legfrissebb adatok szerint Magyarországon húsz éve még 30 liter volt az egy főre eső borfogyasztás, idén ez a mennyiség már 17 és fél literre esett vissza.

Egyedi címkét is készítenek

A napokban tette közzé Androsics Ferenc borász a közösségi oldalán, hogy egyedi címkét is készítenek vállalatoknak az ajándékborhoz. Egyszerűbb grafikákat, logókat egyaránt választhatnak vásárlóik a karácsonyi ajándéknak szánt nedűk címkéjére. – Mikor kitettük a hirdetést, utána érkezett a jó hír, hogy újra adómentes lesz a repibor – mondta el a balatonöszödi borász. Androsics Ferenc hozzátette: bíznak benne, hogy közvetlenül a borászatokat keresik meg a vállalatok, ezáltal egy szorosabb kötődés alakulhat ki a vásárlókkal és hosszú távon létrejön egy partneri viszony.