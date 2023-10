– Azért fontos ez a beruházás, hogy a kaposváriaknak megfizethető áron tudjuk biztosítani a távhőt – hangsúlyozta Szita Károly. – Ez a gazdaságos üzemeltetés azt is jelenti, hogy több pénzünk lesz más fontos beruházásra, utak, járdák felújítására. Idén a távfűtés működéséhez szükséges gáz vásárlására 2,6 milliárd forintot terveztünk. A Zöld fűtőművünkkel a vásárolt földgáz 57 százalékát tudjuk kiváltani, így a költségeink a harmadára csökkennek majd. A fenntarthatóságot is szem előtt tartottuk, amikor belevágtunk a fejlesztésbe. A biomassza, amivel működik a rendszer, az megújuló energiaforrás, így új fűtőművünk is klíma- és környezetkímélő, tehát az egészségünket is szolgáló megoldás. A Zöld fűtőművet a kapcsolt energiával együtt – mely gázmotor – 93 százalékban megújuló energiával működtetjük – tette hozzá Kaposvár polgármestere.

Szita Károly arról is beszélt az eseményen, hogy 2022 előtt a villanyra és a gázra 1 milliárd 600 millió forintot költött a város. Erre az évre már 4,6 milliárd forintot kellett volna tervezniük, amiben a távhő ára nem volt benne. Kiemelte, voltak olyan hónapok, amikor a távhő előállítás költségei az orosz-ukrán háború előtti időszak tizenhatszorosára növekedett meg.