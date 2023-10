Szili Mónika, az egyik kaposvári patika gyógyszerésze érdeklődésünkre elmondta, a Tresiba inzulint nem lehet megvenni náluk, a többi fajtából bőven van készleten. Az elmúlt hónapokban más készítményekből is volt hiány, ám mostanra helyreállt az ellátás. Hozzátette, egyes antibiotikumokból és más gyógyszerekből is átmenetileg készlethiány alakult ki.

Egy másik kaposvári gyógyszertárban is vannak problémák. Az ott dolgozó gyógyszerész elmondta, a náluk elérhető 15 fajta készítményből hármat nehezebb beszerezni. A patikus arról is beszélt, vannak olyan úgynevezett tollak, melyekhez csak inzulinpatronokat kell vásárolni. Ezzel ki lehet váltani az előre töltött inzulinokat, de ha az orvos nem a külön patronos változatot írta fel a betegnek, akkor arra a típusra nem jár társadalombiztosítási támogatás. Ezért csak súlyos pénzekért, majdnem 20 ezer forintért lehet hozzájutni.

Szabó Péter Balázs lengyeltóti patikus, a Magyar Gyógyszerészi Kamara somogyi elnöke is érzékeli az inzulinhiányt.

Az egyik gyártó a termékeit kivonta a magyar piacról, emiatt is alakult ki ez a helyzet.

– hangsúlyozta a gyógyszerész.

Az Insuman nevű készítmény tűnt el a polcokról, de más fajtákból is kevés van. Nálunk a Tresibából és a Trulicityből is tíz százalék alatti a készlet, vagyis napokon belül elfogy.

– mondta a lengyeltóti patikus. Hozzátette, ha valaki nem kap inzulint abban a patikában, ahol mindig vásárolni szokott, jegyeztesse elő, és ha megérkezik a gyógyszertárba, akkor kérjen értesítést..

Mielőbb konzultálni kell az orvossal

Szabó Péter Balázs, a kamara somogyi elnöke arra is felhívta a figyelmet, hogy a megszűnt készítmény helyett másikat kell használni, ehhez viszont a betegeknek a szakorvossal kell konzultálniuk, mert másik fajta gyógyszerrel nem lehet csak úgy helyettesíteni a korábbit. A gyógyszerész kiemelte, vélhetően többen váltottak már másik inzulinra, és a hirtelen megélénkült kereslet miatt bizonyos típusokból átmeneti készlethiány alakult ki. Misotáné Veress Katalin, a Magyar Cukorbetegek Kaposvári Egyesületének elnöke elmondta, akinek elfogy az inzulinja és nem tud kiváltani semmilyet, annak mihamarabb konzultálnia kell orvosával, vagy bemennie a cukorgondozóba.