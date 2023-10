Huszonöt éves a Profi Tető Kft., ebből az alkalomból szombaton születésnapi rendezvényen látták vendégül az érdeklődőket. Szita Károly, Kaposvár polgármestere is köszöntötte az ünnepség résztvevőit, s emléklapot adott át. A vállalkozás 1998-ban alakult meg, jelenleg 42 dolgozót alkalmaznak. Zenei és táncos előadás, stand up valamint térkő kvíz is szerepelt a műsorban.