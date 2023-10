Augusztusban érkezett a hír, hogy életének 69-ik évében elhunyt Hóvári János történész-turkológus, Magyarország volt izraeli, kuvaiti és törökországi nagykövete, a Türk Államok Szervezete (TÁSZ) Magyarországi Képviseleti Iroda vezetője. A Pécsi Tudományegyetem egykori oktatója és címzetes egyetemi tanára Kiskorpádon született 1955-ben, s a kaposvári Táncsics Mihály Gimnáziumban érettségizett. Ezt követően az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 1979-ben szerzett diplomát történelem–török szakon, majd a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetében, a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Tanárképző Karának Történettudományi Intézetében is dolgozott. Haláláig tartó diplomáciai pályafutását 1992-ben kezdte meg, amikor belépett a külügyminisztérium kötelékébe. A pécsi egyetemi körökkel és a Dél-Dunántúllal a kapcsolata ezt követően is fennmarad, nagy szerepe volt többek között abban is, hogy Szigetvárra került a Dél-Dunántúli Nemzetközi Művésztelep, amely idén programjai között Hóvári Jánosról is megemlékezett. Hóvári János Kiskorpádon született 1955-ben.