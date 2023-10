Októberi napos vasárnapon jártuk be az egyhektárnyi terület zegét-zugát. De előtte megkóstoltuk a hely adta finomságokat. Úgymint, egy nagyon krémes babhumusz zatar fűszerkeverékkel, hideg-füstös padlizsánkrémet szárított paradicsommal és olívával, darabos olíva tapenád három-féle olívából szárított paradicsommal, házi fügelekvárral és egy selymes tonhalkrém édesköménnyel kukoricával, görög joghurttal kerül az asztalunkra.

Friss, puha, meleg roppanós balkáni pitát kínálnak hozzá.

A meleg ételek tálján mediterrán lecsó lapul, a magyarhoz képest édeskésebb, extrémebb, mediterrán zöldségekkel tarkított finomság. A spanyol pörkölt mangalicáját vörösborban főzik, keletiesen: fahéjjal, gránátalmasziruppal, iráni mazsolával. A szupertitkos összetevő a házi akácméz, amivel a főzés végén meglocsolják az ételt. Végül az ízlelőbimbók borzolására egy nagyon csípős chili con carne fordul elénk. A füstölt mexikói chilivel, jalapeno-val, három féle babbal, kukoricával turbózott étel nacho chipsszel tűzdelt tálkában érkezik.

Sárgarépás narancsszörp, limonádé és hegyi bor dukál a mediterrán finomságokhoz.

Az őszi napsütésben illatokkal, ízekkel telve indulunk a közel egy órás kerti sétára, hol minden megtudunk a hely klímájáról és a folyamatos fejlődésről, bővülésről, a jövőbeli elképzelésekről. Így jó, ha te is tudod: ahol megél a füge, ott nagy eséllyel megél az olíva is, így ha kertfejlesztésben gondolkodsz és elég napos területtel rendelkezel, bátran kezdj ültetésbe. Ha kisebb dologba vágnád az ásód, akkor választhatod a muskotály zsályát, amit a főzésen túl még afrodiziákumnak is használhatsz! Akár kiskerted van, akár balkonod, netán csupán csak egy csereped, a lobélia, az egynyári paprikavirág, az élénk színekben pompázó gyertyavirág is dísze lehet a kertednek vagy az otthonodnak.

A Szent György-hegyen igen csak nagy területen húzódik a pompa, így itt nem kell takarékoskodni a hellyel, jut bőven tér a a mandula fenyőnek, az oszlopos ciprusnak, a selyem mirtusznak vagy épp az európai humulinnak, más néven lószőr vagy törpe pálmának, amely az öreg kontinens őshonos pálmafaja. De a köves talajon jól terülő kaktusz füge és a kristály virág is pompásan érzi magát a napos hegyoldalon, amely 200 méterrel a tengerszint fölött helyezkedik el, így a köd és a hideg gyakorlatilag lefolyik a hegyoldalon, biztosítva a megfelelő klímát az idetelepített növényeknek. Gránátalma, citrom, vadcitrom is terem a fákon, a füge bokor roskadásig ontja gyümölcseit. Ezeket a finomságokat (kivétel a vad citrom, ami ehetetlenül rossz ízű) vegyszer nem éri, hiszen minden ehető gyümölcsöt, illatoló fűszernövényt felhasznál a konyha.

Tudtad? A bokorrózsa és más rózsafajok, mind fogyaszthatóak.

A kert végén az olajligetben, Spanyolországból mentett, 25-30 éves olajfákat fújdogál a szél. Ezeknek a példányoknak a dél spanyol éghajlat már túl meleg, így betegségek támadták meg a növényeket. Ez a növény típus -16 fokig télálló, északi, katalán fajta. Ezen növények a megmentését úgy kell elképzelni, hogy először lemetszik a fa oldalhajtásait, körbe vágják a fő gyökérzetet, utána kiemelik a földből és cserépbe helyezik a növényt, hogy szállítható legyen. Egy ilyen attrakció két évet vesz igénybe. A csapadékos tavasz némileg megviccelte a telepítőket, de április végén talajba kerültek az ideszánt példányok az egykori gyümölcsfák helyén, szám szerint 24. Ezek a fák mostanra termőre fordultak, a bogyók egyre érettebbek, novemberben ér véget a szüret, addigra mind befeketül. A fácskákról vörösborecetbe kerül a bogyó és néhány héten belül kóstolható is lesz a fanyar csemege.

forrás: likebalaton.hu