Sokat nem is kell várni, hamarosan újabb versenyre jelentkezhetnek a csapatok - közölte Huszti Gábor, a Somogy Vármegyei Közgyűlés alelnöke, aki azt is kiemelte: csak akkor maradhatunk meg igazán somogyinak, ha az utánunk következő generációk is magukénak érzik mindazt, amit elődeink teremtettek.

Huszti Gábor szerint mindezek fényében alapvetően sikeresnek mondható az előző vetélkedősorozat, mellyel az elsődleges cél az volt, hogy a diákok megismerjék és dokumentálják Somogy vármegye művészettörténeti, irodalmi, turisztikai, népművészeti, természeti értékeit, az aktív turizmus lehetőségeit, a vármegye jellegzetes gasztronómiáját. – Másodsorban pedig alapvető ismereteket szerezzenek a Magyar Értéktárban és a Hungarikumok Gyűjteményében nyilvántartott egyes nemzeti értékek és hungarikumok kapcsán – emelte ki Huszti Gábor. – Az első körben beküldött negyvenegy feladatlap azt mutatta, hogy az érdeklődést sikerült felkeltenünk, ám a vetélkedő előrehaladtával azzal is szembesülnünk kellett, hogy vannak még hiányosságok a szülőföld értékeinek ismeretével kapcsolatban. Ezért is gondoltunk arra, hogy folytatjuk, egy sikeres pályázatnak köszönhetően ismét kiírhatjuk az értékeinkről szóló vetélkedőt.



A terveink szerint október 31-ig az iskolák megkapják a részletes versenykiírást, és nevezésüket is leadhatják a somogyiertekek.hu honlapon létrehozott regisztrációs felületen keresztül, majd megkapják a versenyfeladatokat a csapatok, melyek megoldását december 15-ig kell beküldeni. – Ezt követi az előfeladatok kiértékelése és pontozása, melyet a zsűri 2024. január 31-ig megtesz, a csapatok pedig e-mailben megkapják az eredményt – mondta az alelnök. – Terveink szerint a középdöntőt március 15-ig lebonyolítjuk. Ez már személyes jelenléttel zajlik, a pontos helyszínről természetesen értesítjük az érdekelteket. A Somogy Vármegyei Önkormányzat dísztermében 2024. április 30-ig megrendezzük a vetélkedő döntőjét, ahol kategóriánként egy-egy győztes csapatot hirdetünk. Összességében szinte minden ugyanúgy zajlik majd, mint az előző vetélkedő során, természetesen más feladatokkal, más helyszíneken, de a közös pont nem változott. Ez pedig a somogyi értékeket nyilvántartó somogyiertekek.hu honlap, melynek sűrű böngészését javaslom azoknak, akik indulni szándékoznak, hiszen ezen az oldalon nagyon sok információt megtalálhatnak.

Huszti Gábor arra kérte a somogyi diákokat, jelentkezzenek bátran, vegyenek részt ezen a nem mindennapi vetélkedőn, hiszen hasznos ismeretekhez, nem utolsósorban értékes díjakhoz is juthatnak.