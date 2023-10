Bekerült a Magyar Értéktárba a zselici hársméz – többek között erről is döntött a Hungarikum Bizottság. – Nagyon örülök, hogy végre méltó helyre került a zselici hársméz – mondta Biró Márton bárdudvarnoki méhész. – Szerintem az egyik legnépszerűbb és legfinomabb méz, melynek fogyasztása hörghurut, gyulladás és köhögés esetén is ajánlott. 1965 óta vagyok méhész, s nemcsak árulom a hársmézet, hanem nagy rajongója is vagyok. Ősszel, télen gyakran teába keverem, amitől lenyűgöző íze lesz.

Az Agrárminisztérium (AM) tájékoztatójából kiderült: azért kerülhetett be a Magyar Értéktárba a zselici hársméz, mert egy olyan különleges fajtaméz, amelyet évszázadok óta termelnek a somogyi őshonos hárserdőkben.

Több ezer méhcsalád szorgoskodik a Zselicben, mert az ország minden részéből vándorolnak ide a méhészek a hársfa virágzása idején.